“Brichos 3 – Megavirus” estreia nos cinemas

Com produção da Tecnokena e direção e roteiro do paranaense Paulo Munhoz, “Brichos 3 – Megavirus” chega com exclusividade aos cinemas brasileiros em 20 de julho.

Na animação, a Vila dos Brichos é atacada por um vírus terrível que atinge a mente das pessoas e coloca quase toda a população em estado de coma. Nessa situação, a parte ainda saudável da comunidade se une e se organiza para salvar os doentes. O jaguar adolescente Tales e sua turma terão de usar muita tecnologia e um tanto de magia, além de sua tradicional coragem, para entrar nos sonhos das pessoas e combater o Megavirus cara a cara.

Lançado em 2007, o primeiro filme da franquia foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro do ano e ganhou o Prêmio Amigo do Cinema Infantil. O longa foi exibido em mais de 30 mostras e festivais nacionais e internacionais entre 2007 e 2008. Já “Brichos 2”, de 2012, conquistou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2013 na categoria Animação, além de ter integrado as seleções oficiais do La Habana 2012 (Cuba), do Festival Internacional Anima Mundi 2012 (Brasil) e do Festival Internacional Expotoons 2012 (Argentina).