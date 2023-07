HBO Max estreia série inspirada nos dramas coreanos

Estreia na HBO Max, dia 20 de julho, a primeira série brasileira inspirada nos dramas coreanos, a Max Original “Além do Guarda-Roupa”. Com direção de Marcelo Trotta, Sabrina Greve e Paula Kim, a produção vai retratar, ao longo de seus dez episódios, um dos gêneros mais clássicos do entretenimento sul-coreano com uma pitada brasileira.

A série traz a história de Carol, uma adolescente, filha de uma bailarina brasileira e um sul-coreano. Hoje, aos 17 anos, mora com sua tia e sua prima no Bom Retiro, e tem um quarto improvisado no puxadinho da laje. Batalhadora e determinada, ela ainda arranja tempo para fazer aquilo que realmente a deixa feliz: dançar balé e alimentar seu sonho de ser bailarina como a mãe.

Levando uma relação conflituosa com sua ascendência, ela não se interessa por nada do universo sul-coreano, como o K-pop, diferente de suas amigas e de todo o colégio. Porém, sua vida muda após uma descoberta: seu guarda-roupa é, na verdade, um portal mágico que conecta seu quarto ao apartamento de um grupo de K-pop de grande sucesso do momento, o ACT.

O famoso boy group sul-coreano formado pela Shimjang Entertainment é composto por quatro integrantes: Kyung, Dae-ho, Sang Mok e Chul Woo. Eles estrearam em 29 de julho de 2022 com o single “Vroom”. O ACT é o grupo de maior sucesso internacionalmente e muitas vezes foi apelidado de “o maior fenômeno do K-pop”.

Entre os protagonistas da série estão os idols sul-coreanos Kim Woojin, Jinkwon, Lee Minwook e Yoon Jae Chan que compõem o boy group fictício ACT. Do Brasil, Sharon Cho, Júlia Rabello, Sabrina Nonata, Lucas Deluti, Luiza Parente, Ana Botafogo e muitos outros completam o elenco. Um triângulo amoroso, novas amizades, muitas aventuras, reviravoltas intrigantes e capítulos regados a música boa, a produção propõe um intercâmbio cultural entre Brasil e Coreia do Sul.

“Além do Guarda-Roupa” é uma série Max Original produzida em parceria com a Coração da Selva. A produção tem Geórgia Costa Araújo e Luciano Patrick como showrunners, redação final de Andrea Midori e direção de Sabrina Greve, Paula Kim e Marcelo Trotta, que também assina a direção geral do projeto.