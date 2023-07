Série policial “Negociador” estreia no Prime video

O Prime Video estreia, dia 21 de julho, o thriller policial “Negociador”. Protagonizada por Malvino Salvador e Barbara Reis, a produção conta ainda com César Mello, Emilio de Mello e Guilherme Paiva.

Na série, o capitão Gabriel Menck (Malvino Salvador) é um negociador da polícia e integrante do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). Responsável pelo resgate de reféns na mira de criminosos, Menck resolve situações de crise complexas nas ruas de São Paulo. A produção acompanha o trabalho intenso do capitão no enfrentamento de assaltos que deram errado, sequestros passionais, suicidas armados e rebeliões em presídios – casos imprevisíveis e repletos de dramas humanos e escolhas difíceis, onde só existem dois resultados possíveis: a vida ou a morte.

Menck está voltando ao trabalho, após meses afastado. Depois da morte de sua esposa em um acidente, o negociador teve de lidar com o stress pós-traumático do filho, que ficou mudo por causa do choque da morte de sua mãe. Além da questão familiar, Menck ainda terá de lidar, na sua volta, com o revanchismo do seu antigo superior Bismark e uma investigação que o colocará como principal suspeito da morte de sua esposa.

Com direção de Isabel Valiante, “Negociador” tem produção de Zasha Robles e Gustavo Mello, da Spiral International e Boutique Filmes, respectivamente, e foi criada por Thiago Faelli, Gustavo Mello e Thomas Stavros, que também é roteirista junto Gabriela Giffoni, José Guertzenstein e Ronaldo Lasmar. A produção executiva é de Renata Artigas e Eduardo Piagge, com direção de arte de Marghe Pennacchi, direção de fotografia de Pedro Maffei, direção de elenco de Renata Kalman e trilha sonora original de Lúcio Maia.