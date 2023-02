Goya espanhol assistirá a duelo entre “As Bestas” e “Alcarràs”

Por Maria do Rosário Caetano

A noite dos Goya, agendada para este sábado, 11 de fevereiro, em Sevilla, deve assistir a um verdadeiro duelo entre “Alcarràs” (foto acima), de Carla Simón, vencedor do Urso de Ouro em Berlim, e “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen (17 indicações), que Catherine Deneuve definiu como um dos filmes contemporâneos que mais a impactaram.

Completam a lista de concorrentes a melhor filme, os longas-metragens ficcionais “Cinco Lobitos”, de Alauda Ruiz de Azua, “La Maternal”, de Pilar Romero, e “Modelo 77”, de Alberto Rodríguez.

O “Oscar espanhol” ou “cabeçudo” (o troféu reproduz imensa cabeça de Francisco de Goya, o gênio da pintura) não terá, nesta que é sua trigésima-sétima edição, nenhum filme de Pedro Almodóvar, o mais famoso dos cineastas do país. Nem os astros Antonio Banderas e Javier Bardem entre os concorrentes. Só Penélope Cruz disputa o modesto troféu de melhor atriz coadjuvante, por “ En Los Márgenes”. Em compensação, o “cabeçudo” contará com a melhor safra do cinema da Espanha, em décadas.

Para começo de conversa, há que se relembrar que o excelente e sólido “Alcarràs” triunfou em Berlim (um dos três maiores festivais do mundo, junto com Cannes e Veneza). E que o país de Buñuel viu outros filmes selecionados para importantes mostras internacionais.

Um dos títulos desses anos que viram brotar safra tão privilegiada – “O Bom Patrão”, da dupla Fernando León de Aranoa e Javier Bardem – venceu o Goya 2022. Agora, chega esta nova safra, que o influente jornal El País, de Madri, festeja como inovadora e rejuvenescida, da produção à realização.

A França vai brilhar na noite dos Goya (sim, dos Goya, e claro, duas semanas depois, em 24 de fevereiro, com a cerimônia do Cesar).

E porque o país vizinho praticamente dividirá as glórias com a Espanha?

Primeiro, porque “As Bestas” tem dois protagonistas franceses – o gordo Denis Ménochet, de “Peter Von Kant”, e Marine Foïs, de “Enorme”, “Salamandra” e “A Sindicalista”. E uma coadjuvante, Marie Colomb (de “Os Magnéticos”).

Denis e Marine interpretam dois intelectuais, amantes da vida natural, que vão morar em região rural da Galícia e entram em confronto com os habitantes locais. Trata-se de gente atavicamente ligada à terra e a costumes intolerantes e violentos. Marie Colomb interpreta a filha do casal estrangeiro, que tanto incômodo traz aos nativos.

Segundo, porque a grande homenageada desse ano será a atriz francesa Juliette Binoche. Ano passado foi Cate Blanchett, que seduzia Pedro Almodóvar para que ele a dirigisse no longa-metragem “Manual da Faxineira”. Depois de festejar a estrela anglo-saxã, o manchego desistiu do filme, por sentir-se “incapaz de fazê-lo”.

E, por fim, o país de Renoir e Godard marca presença no Goya como um dos cinco finalistas na categoria “melhor filme europeu”, com o vigoroso “Ilusões Perdidas”, de Xavier Giannoli, no qual brilham Gérard Depardieu (embora em papel pequeno), Vincent Lacoste, Cécile de France, Jeanne Balibar e Xavier Dolan.

O Goya não premia a categoria filme internacional, tão disputada no Oscar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha preferiu subdividir os filmes realizados fora do país em “melhor produção ibero-americana” (países de fala hispânica e portuguesa, mas sempre deixa o Brasil e Portugal a ver navios) e melhor filme europeu.

Este ano, a Espanha entregará um Goya de Honor a um de seus cineastas mais conhecidos no mundo – Carlos Saura, de 91 anos, autor de filmes como “Cria Cuervos”, “Ana e os Lobos”, “Mamãe Faz 100 Anos”, “Bodas de Sangue”, “Carmen” e “Ay Carmela”.

Detalhe: o Goya (Saura dedicou um filme, em 1999, ao gênio da pintura espanhola) não está premiando um velhinho aposentado. Saura continua trabalhando, sem descanso. Depois de realizar filmes sobre o “Flamenco”, o “Fado”, o “Tango” e outros gêneros musicais de grande força telúrica, ele acaba de dirigir o curta “Rosa Rosae – Uma Elegia à Guerra Civil Espanhola”.

Abaixo, a lista de concorrentes ao Goya número 37. Notem a quantidade de mulheres-diretoras com filmes indicados em categorias muito disputadas. Na principal, três filmes são comandados por nomes femininos. Sobram dois para os varões.

Na categoria “diretor estreante”, elas repetem o placar: três a dois. O mesmo se dá no longa documental. E veem com a experiente Isabel Coixet, de tantas ficções, dispostas a enfrentar o grande realizador Fernando León de Aranoa, de “Lunes al Sol” e “O Bom Patrão”, vencedor do ano passado na categoria melhor filme

MELHOR FILME