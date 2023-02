Olhar de Cinema tem inscrições abertas

O Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, que ocorrerá em formato híbrido, com exibições presenciais e online, tomará conta da capital paranaense de 14 a 22 de junho, prometendo reunir longas e curtas-metragens inéditos no Brasil.

As inscrições estão abertas para filmes de todas as tipologias e gêneros, que devem ser realizadas até o dia 10 de março pelo site oficial.

Algumas novidades farão parte da 12ª edição do Olhar de Cinema, como a nova composição da Mostra Competitiva, que será dividida em Competitiva Brasileira e Competitiva Internacional, em que seis longas e oito curtas inéditos serão selecionados em cada categoria.

As mostras Outros Olhares e Olhares Brasil deixam de existir e a Mostra Exibições Especiais passa a englobar as produções brasileiras não inéditas, que se destacaram recentemente, e que agora fica na mesma categoria de mestres do cinema.

As premiações para a Mostra Competitiva Brasileira para os longas-mentragens contarão com as categorias: Melhor Filme, Direção, Roteiro, Atuação, Direção de Arte, Fotografia, Som e Montagem. Para os curtas, Melhor Filme e Prêmio Especial do Júri.

Já a Mostra Competitiva Internacional contará com premiação de Melhor Filme e Prêmio do júri especial para longas-metragens, assim como premiação de Melhor Filme para os curtas.

A Mostra Novos Olhares, dedicada a filmes que se destacam pela radicalidade em suas propostas estéticas, passa a fazer parte da categoria Competitiva e contará com o prêmio de Melhor Filme.

O Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba tem produção da Grafo Audiovisual, com realização do Ministério da Cultura – Governo Federal – Brasil União e Reconstrução, e com o apoio do programa de apoio e incentivo à cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.