Hermes Leal inicia gravações da 2ª temporada de “Cineastas”

Foto: O cineasta pernambucano Lírio Ferreira e o diretor Hermes Leal

O diretor e roteirista Hermes Leal iniciou, neste mês de outubro, as gravações da 2ª temporada da série documental “Cineastas”, de dez episódios de 45 minutos cada. Produzida para o canal Curta!, através do FSA – Fundo Setorial do Audiovisual, a série reúne biografias de dez diretores brasileiros.

A 1ª temporada de “Cineastas”, exibida no Prime Box Brazil, no A&E, além de plataformas de streaming, e disponível no canal Curta!, retratou Fernando Meirelles, Cláudio Assis, Bruno Barreto, Lúcia Murat, Tata Amaral, Beto Brant, Marcelo Gomes, Jorge Furtado, Cacá Diegues e Rosemberg Cariry.

Nesta 2ª temporada, que ganhou o Prêmio ProAC São Paulo, através da Lei Aldir Blanc 2020, a série dá destaque às obras e carreiras de Walter Salles, Laís Bodanzky, Lírio Ferreira, Kleber Mendonça Filho, Jeferson De, Andrucha Waddington, Sandra Kogut, Anna Muylaert, João Batista de Andrade e Júlio Bressane.

Iniciando as filmagens com o diretor pernambucano Lírio Ferreira, as gravações acontecerão em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, com entrevistas de atores e produtores, além dos cineastas retratados.

Com produção da HL Filmes, com sede no Tocantins e em São Paulo, “Cineastas – 2ª temporada” deve estrear no canal Curta! no segundo semestre de 2024.