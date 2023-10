Spcine lança pesquisa de impacto socioeconômico e 2º Programa de Aprimoramento profissional para o Audiovisual Paulistano

A Spcine divulgou os resultados da “Pesquisa de Impacto Socioeconômico do Setor Audiovisual Paulistano”, bem como do 2º Programa de Aprimoramento Profissional para o Setor Audiovisual Paulistano. Os anúncios foram feitos na Cinemateca Brasileira, durante um painel de Mercado da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Com base no ano de 2019, devido à atualização mais recente da base de dados do IBGE, a “Pesquisa de Impacto Socioeconômico do Setor Audiovisual Paulistano”, produzida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) a pedido do Observatório Spcine, explicita o impacto que o audiovisual tem na movimentação da economia.

Um exemplo marcante disso é que para a existência de uma obra audiovisual são utilizados apenas 9,8% dos custos dos insumos deste respectivo setor, sendo que os demais 90,2% provêm de outros 67 setores econômicos, como agricultura, turismo e transportes, por exemplo.

De forma inédita, a pesquisa revela o recorte do Estado, região metropolitana e município de São Paulo na participação do PIB Audiovisual do país, demonstrando que o município contribui em 22,34%, a Região Metropolitana em 33,16% e o Estado de São Paulo em 44,63%.

A pesquisa aponta ainda que para cada R$ 1 real pago pelo consumidor final para ter acesso a uma obra audiovisual, por exemplo no ingresso do cinema ou na assinatura de uma plataforma de streaming, são gerados outros R$ 3,69 na produção da economia brasileira, representando um fator multiplicador superior a outros setores, como Agricultura (R$ 2,54) e Construção (R$ 3,42), por exemplo.

A pesquisa completa pode ser acessada AQUI.

BOLSAS DE ESTUDO PARA FORMAÇÃO AUDIOVISUAL

Já o 2º Programa de Aprimoramento Profissional para o setor Audiovisual Paulistano vai conceder 330 bolsas de estudo espalhadas por 16 cursos de qualificação técnica em audiovisual. Para essa iniciativa, a área de Formação da Spcine firmou parceria com 9 instituições e organizações parceiras, com a oferta de 686 horas de atividades formativas. As inscrições para os primeiros cursos serão abertas em dezembro deste ano.

A iniciativa integra a política de Formação da Spcine, que contempla as dimensões técnica, empreendedora, artística e crítica da educação audiovisual. Os programas e ações da área buscam aproximar talentos do audiovisual e da economia criativa do mercado de trabalho através de masterclasses, cursos e iniciativas de aprimoramento para profissionais do setor. Dessa forma, a área de Formação Spcine disponibilizará bolsas para os seguintes projetos abaixo por meio de patrocínio:

EM CURTA

Em-curta é um projeto de suporte criativo através do visionamento e consultorias online de cortes de montagem para curtas-metragens de ficção e documentário, já filmados e em fase de edição, por realizadores estreantes.

Total de bolsas: 10

Carga horária: 3 meses

Público-alvo: Realizadores estreantes com curta-metragem em desenvolvimento

SPLIT

Split é um estúdio de animação que atua no mercado brasileiro e internacional há mais de 10 anos, sempre teve no DNA a capacitação e formação de novos talentos. Os cursos serão ministrados por profissionais da área que atuam no mercado de animação com excelência.

Total de bolsas: 40

Carga horária: 2 meses

Cursos: Storyboard para Animação/ Animação em Cut-Out

LATC- LATIN AMERICAN TRAINING CENTER

O curso Inglês para Profissionais do Audiovisual do LATC-GATC oferece a profissionais do setor e/ou pessoas recém graduadas a oportunidade de capacitação e aperfeiçoamento em inglês por meio de aulas online ao vivo em turmas reduzidas.

Com foco específico em conversação e materiais que abordam vocabulário, jargões, temas e conceitos relacionados à produção e à indústria audiovisual global, o curso oferece módulos para os níveis de inglês básico, intermediário e avançado.

Total de bolsas: 100

Carga horária: 5 meses

Público-alvo: interessados no curso de Inglês para audiovisual

BUCARESTE

A Bucareste Ateliê de Cinema (BAC) é uma escola dedicada à cinematografia e a outras áreas do cinema. Com a proposta de cursos práticos, os alunos encontrarão um espaço em que poderão de fato exercitar os conceitos aplicados durante as aulas.

Através de diversas parcerias com empresas do mercado cinematográfico, como fabricantes e locadoras de equipamentos, a Bucareste oferece sempre equipamentos de extrema qualidade dentro dos seus cursos. Os alunos têm acesso às mesmas ferramentas utilizadas dentro das produções atuais do mercado cinematográfico brasileiro.

Total de bolsas: 51

Carga horária: 170 horas

Cursos: Operação de câmera / Assistência de câmera / Gerenciamento de audiovisual – Logger / NMF Red Education

JAMAC

O Projeto JAMAC Cinema Digital acontece no Espaço de Cultura Independente JAMAC e realiza formação e difusão na região da Cidade Ademar e Pedreira desde 2009, atendendo uma média de 5 mil pessoas em formação. Coordenado pelos cineastas Thais Scabio e Gilberto Caetano promove atividades de formação que estimulem a reflexão e a discussão sobre o acesso e as mudanças ocasionadas pelo uso da tecnologia e meios digitais na periferia, tendo como metodologia principal a construção coletiva. Também incentiva a construção da autonomia de projetos audiovisuais.

Total de bolsas: 60

Carga horária: 70 horas

Cursos: Assistente de Produção Executiva/ Edição de Imagem e Som/ Assistência de Direção/ Introdução a Colorização

PROJETO VOANDO ALTO

A Fluxo Imagens é uma produtora audiovisual independente que vem atuando desde 2014 na produção de obras visuais artística e multimídia dos territórios periféricos da cidade de São Paulo, fortalecendo artistas, movimentos, bem como formações técnicas em diversas áreas do Audiovisual, construindo conexões e gerando um novo olhar para as produções audiovisuais periféricas.

O Projeto Voando Alto visa aprimorar o conhecimento de produtores audiovisuais das periferias de São Paulo, a partir das técnicas do audiovisual e manuseio de aeronave (Drone), por meio de um laboratório de criação e produção audiovisual, trabalhando a técnica, prática e o desenvolvimento do olhar para produções multimídia, tendo como foco principal a captação de imagens aéreas.

Total de bolsas: 15

Carga horária: 100 horas

Público-alvo: Produtoras

ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing

O curso de Gestão de Negócios, com foco em audiovisual, buscará consolidar conhecimentos de gestão e marketing com uma visão contemporânea e transformadora, desenvolvendo profissionais para atuarem com elevado conhecimento técnico, postura ética e atitudes que gerem resultados relevantes para seus projetos. O objetivo do programa é a qualificação em negócios do audiovisual de produtoras estabelecidas na cidade de São Paulo.

Total de bolsas: 30

Carga horária: 100 horas

Público-alvo: Produtoras

NEW VOICES

Elaborado em parceria com o Projeto Paradiso, o curso de roteiro New Voices tem o objetivo de descobrir, nutrir e profissionalizar novos roteiristas oriundos de grupos ainda sub-representados no mercado brasileiro.

Ao fim da capacitação, todos os alunos completam um roteiro de TV ou longa-metragem, ganhando domínio sobre o formato de escrita americano e o conhecimento sobre o funcionamento de salas de roteiro no Brasil e no exterior. Também serão oferecidas as ferramentas necessárias para que sigam desenvolvendo a escrita e outras habilidades para o ingresso na indústria profissional.

Total de bolsas: 9

Carga horária: 240 horas

Público-alvo: Novos roteiristas

PROJETO AUDIOVISUAL INDÍGENA

O projeto é dividido em dois eixos. O primeiro são os Laboratórios de Cinema Indígena, que são encontros de tutoria com cinco cineastas indígenas selecionados, que já tenham experiência com produção audiovisual, para ajudar no desenvolvimento e inscrição de projetos editais da Spcine. O segundo eixo são as Oficinas de Cinema nas Aldeias, com o objetivo de formar cineastas indígenas iniciantes. Serão realizadas oficinas de produção audiovisual em aldeias da cidade de São Paulo e arredores, com encontros que se estenderão por quase um ano, com dez participantes por aldeia.

Total de bolsas: 15

Carga horária: 240 horas

Público-alvo: Cineastas Indígenas