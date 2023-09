Cine Resenha estreia na TV Brasil com o premiado “Aquarius” e bate-papo com Kleber Mendonça

Foto: Priscila Rangel com Kleber Mendonça e Emilie Lesclaux

O cinema brasileiro ganha mais espaço na televisão aberta a partir da próxima semana. Na segunda-feira (18), às 21h, a TV Brasil estreia o Cine Resenha, programa apresentado por Priscila Rangel, que vai exibir produções cinematográficas premiadas e trazer diretores, produtores e críticos para um bate-papo sobre um filme, que será exibido na sequência. A estreia é com o aclamado “Aquarius”, do diretor Kleber Mendonça, que participa do programa junto com a produtora Emilie Lesclaux.

Estrelado por Sônia Braga, o filme conta a história de uma jornalista aposentada que defende seu apartamento, onde viveu a vida toda, do assédio de uma construtora em um bairro nobre do Recife (PE). O plano é demolir o edifício Aquarius e dar lugar a um grande empreendimento. A produção participou de vários festivais internacionais e conquistou alguns prêmios como o Festival de Sydney, o Festival de Lima e o Festival de Havana, além de ter sido indicado à Palma de Ouro, em Cannes.

Além de “Aquarius”, o Cine Resenha vai trazer ainda para as telas da emissora pública filmes como “A Febre”, de Maya da-Rin; “Cinema, Aspirinas e Urubus”, de Marcelo Gomes; e “Los Silencios”, de Beatriz Seigner. A estreia do Cine Resenha marca uma renovação da grade de programação da TV Brasil, que começa a estrear novas atrações a partir deste mês de setembro.

A emissora vem ampliando o espaço para a produção audiovisual na sua grade. Dos 171 filmes que serão exibidos em 2023, 76 são novas aquisições de obras brasileiras que, somadas às já em exibição, representam 78% de conteúdo nacional na TV Brasil. De 2016 a 2019, dos 114 filmes adquiridos, apenas 25 eram brasileiros. Entre 2019 e 2022, foram 95 aquisições, sendo 38 nacionais e 57 estrangeiros.