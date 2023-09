Cinema na Nave realiza sessão especial e gratuita do filme “Marinheiro das Montanhas”, com a presença do diretor Karim Aïnouz

O projeto Cinema na Nave apresenta sessão especial e gratuita do filme “Marinheiro das Montanhas”, com a presença do diretor Karim Aïnouz, no dia 20 de setembro, quarta-feira, às 19h. A sala, localizada na Nave Coletiva, sede da Mídia Ninja, em São Paulo, tem capacidade para 100 pessoas e o público pode se inscrever pelo Link para participar.

Um dos mais prestigiados cineastas brasileiros da atualidade, Karim Aïnouz estará presente na exibição seguida de debate do filme. Considerado o projeto mais pessoal de sua carreira, o filme integrou a programação de importantes festivais ao redor do mundo, incluindo uma aclamada passagem por Cannes, em 2021. O documentário narra a jornada do cineasta pela Argélia, onde investiga a história do pai, um homem que só conheceu por fotografias, para compreender as suas próprias origens.

“É um filme íntimo, delicado e quase experimental, espero que o público embarque nele de corpo e alma”, afirma Aïnouz, que está na fase final das filmagens de “Motel Destino”, no Ceará, e se prepara para rodar o seu segundo longa internacional, “Rosebushpruning”.

“Marinheiro das Montanhas” estreia no circuito nacional dos cinemas dia 28 de setembro.