“Memórias do Grupo Opinião”, de Paulo Thiago, chega ao Curta!, em três episódios

O lendário Grupo Opinião, criado no Rio de Janeiro, em 1964, como forma de resistência cultural contra a ditadura militar recém-instaurada no Brasil, tem sua história contada no documentário “Memórias do Grupo Opinião”, do diretor Paulo Thiago, que agora chega ao Curta! dividido em três episódios. A trupe do Opinião era composta por artistas que mais tarde fariam parte do panteão das artes brasileiras — entre atores, cantores, escritores e diretores de teatro —, como Nara Leão, Maria Bethânia, João do Vale, Zé Kéti, Paulo Autran, Augusto Boal e Millôr Fernandes.

A produção tem como ponto de partida as atividades que aconteciam no Centro Popular de Cultura, então pertencente à União Nacional dos Estudantes, fechado em 1964 pelo regime militar. Dali saíram artistas que seriam os mentores do Grupo Opinião, como Ferreira Gullar e Oduvaldo Vianna Filho.

A série costura um farto material de arquivo com depoimentos preciosos, mesclando os acontecimentos daquele período turbulento com histórias de bastidores e experiências pessoais. Performances marcantes, sobretudo musicais, ganham roupagem contemporânea em releituras especiais, feitas para o longa por músicos convidados.

Entre os depoentes, Antônio Pitanga, que relata como o Opinião influenciou a resistência à ditadura na Bahia; Carlos Heitor Cony, que ressalta a importância do movimento para a politização da classe artística da época, e, em destaque, o próprio Ferreira Gullar, que fala sobre o Golpe de 64 e o fim do grupo. A exibição é na Terça das Artes, 2 de agosto, às 23h30.