Editora Panini lança novel inspirada no filme “Belle”

A Editora Panini lança esse mês, no Brasil, o novel “Belle”, lançado no Japão em junho de 2021, que adapta o filme do diretor Mamoru Hosoda. “Belle” foi um dos pré-indicados ao Oscar 2022 na categoria de Melhor Animação e teve passagem pelos cinemas brasileiros, além de plataformas digitais – a Netflix deve adicioná-lo em breve ao seu catálogo.

Em “Belle”, Suzu Naito é uma adolescente pouco popular e comum entre seus amigos. Mas, após entrar para o universo de “U”, um mundo virtual com bilhões de membros, ela se torna a famosa cantora Belle. E, em suas aventuras neste universo paralelo, ela conhece uma criatura misteriosa conhecida como “O Dragão”, que a faz viver aventuras inimagináveis em uma jornada de autodescobrimento. Belle e O Dragão estão destinados a se encontrarem nesta novel, que adapta o maravilhoso longa animado, reinterpretando o clássico “A Bela e a Fera” para uma nova era.



Belle

Editora: Panini

Classificação: 16 anos

Páginas: 192

Preço: R$ 39,90