Livro que analisa as razões que fizeram do cinema pernambucano uma potência mundial é lançado em Cannes

Foto © Soraya Ursine

O que faz do cinema de Pernambuco um dos maiores da sétima arte brasileira, com destaque não só em solo nacional, mas em festivais e premiações ao redor do mundo? Com uma análise minuciosa feita pelo advogado Diego Medeiros, o livro “A Potência do Cinema Pernambucano” ganhou pré-lançamento durante o Festival de Cannes, na França.

Na obra, o autor analisa fatores históricos, artísticos, culturais, socioeconômicos e políticos que levaram o cinema pernambucano a ser hoje um dos mais fortes e premiados no Brasil e no exterior. O texto traz um panorama dos filmes e cineastas recentes de Pernambuco, para mostrar a diversidade dos modos de fazer cinema no estado ao longo das últimas décadas. Além de dados e uma pesquisa vasta sobre o mercado e sua dinâmica, o livro apresenta entrevistas com nomes importantes do audiovisual pernambucano, como os cineastas Marcelo Gomes, Hilton Lacerda e Gabriel Mascaro, além das produtoras Emilie Lesclaux e Rachel Ellis.

“A Potência do Cinema Pernambucano” nasce da ampla experiência de Diego Medeiros no audiovisual, incluindo anos de pesquisa sobre o tema, além de uma atuação de duas décadas como advogado do setor, sendo, inclusive, sócio-fundador do primeiro escritório especializado em cinema, audiovisual e artes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, o Sales e Medeiros Advogados. Entre os projetos que contaram com sua assessoria jurídica estão: “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, “Retratos Fantasmas”, “Bacurau” e “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho, “Fim de Festa”, de Hilton Lacerda, “Paloma” e “Joaquim”, de Marcelo Gomes.

Após a apresentação do livro em Cannes, com a presença do autor, “A Potência do Cinema Pernambucano” terá lançamento no Brasil, ainda em 2025.