3º Festival Claro Curta! Docs tem Brizola, Freud, Helô Teixeira e Arnaldo Antunes

Diretores consagrados, como Lírio Ferreira e Helena Solberg, e estreantes talentosos, como Marcelo Janot, estão por trás dos 24 títulos de filmes e séries em episódios — somando um total de 92 conteúdos — selecionados para a mostra Produção Canal Curta! do 3º Festival Claro Curta! Documentários, apresentado pela Claro. Viabilizadas pelo Curta! por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, essas produções estrearam no canal entre junho de 2024 e maio de 2025, e se destacam pela relevância de seus assuntos e personagens: do político Leonel Brizola ao psicanalista Sigmund Freud, da escritora Heloisa Teixeira ao cantor e poeta Arnaldo Antunes, do xamã Davi Kopenawa à atriz Clarice Niskier, do inventor Santos Dumont ao inventivo músico Hermeto Pascoal, entre outros.

Em sua terceira edição, o Festival Claro Curta! Documentários celebra o melhor da produção audiovisual brasileira exibindo gratuitamente, entre 2 de junho e 2 de julho, mais de 150 obras divididas em duas mostras. O patrocínio é da Claro através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

Além dos 92 conteúdos da mostra Produção Canal Curta!, o público pode conferir mais de 60 produções da mostra Outras Janelas, composta por filmes e séries documentais brasileiros produzidos a partir de 2022, com CPB emitido, com ou sem exibição prévia em televisão/VOD. Ela é dividida em duas categorias: artes e humanidades. Nesta edição, o festival também planeja eventos presenciais que incluem as esperadas “Salas de Montagem” — sessões de obras em finalização —, uma masterclass e painéis sobre o mercado audiovisual.

As produções participantes do festival concorrem a prêmios que somam mais de R$ 170 mil, distribuídos por um júri popular e um técnico. Na votação do público, serão eleitos os melhores conteúdos de “artes” e de “humanidades”, que ganharão R$ 10 mil, cada. Haverá também o Prêmio Aquisição Canal Curta!, ao qual serão destinados R$ 30 mil para que a obra vencedora seja exibida no canal promotor do festival, com direitos disponíveis. Por sua vez, o júri especializado, composto por jornalistas, escritores e personalidades da cultura, escolherá dois conteúdos — um de arte e outro de humanidades — da mostra Produção Canal Curta! para receberem R$ 20 mil, a partir de finalistas também indicados pelo Júri Popular, além de destacar uma obra com relevância para o mercado educacional. Parceiros do festival, a LuzRio e Quanta também irão oferecer prêmios aos vencedores.

Confira abaixo a lista dos filmes e séries selecionados para a mostra Produção Canal Curta!:

Artéria: Poesia em Revista

Direção: Bruna Callegari

Arte da Diplomacia

Direção: Zeca Brito

Brasil Visual – 2ª temporada (13 episódios)

Direção: Rosa Melo

Caixa Postal (sete episódios)

Direção: Letícia Simões e Hilton Lacerda

Cinéticas (dez episódios)

Direção: Caroline Margoni

Clarice Niskier: Teatro dos Pés à Cabeça

Direção: Renata Paschoal

Dois Sertões

Direção: Vagner Bozzetto

Instantes Cruzados – 2ª temporada (oito episódios)

Direção: Sérgio Bloch

Leonel Brizola

Direção: Marco Abujamra

Libertárias: Mulheres Inspiradoras na História do Brasil (oito episódios)

Direção: Rodrigo Grota

Na Trilha do Cinema (nove episódios)

Direção: Hewelin Fernandes

Na Trilha do Som (oito episódios)

Direção: Marcelo Janot

O Menino D’Olho D’Água (foto)

Direção: Lírio Ferreira e Carolina Sá

O Nascimento de H. Teixeira

Direção: Roberta Canuto

O Outro Lado da Moeda

Direção: Rogério Pixote e Lívia Maria Cappelari

Para Ver Freud (cinco episódios)

Direção: Lyana Peck

Potências da Imagem (cinco episódios)

Direção: Eduardo Goldestein e Evângelo Gasos

Santos Dumont, o Céu na Cabeça

Direção: Éder Santos e Monica Cerqueira

Uakti

Direção: Eder Santos

Um Filme Para Beatrice

Direção: Helena Solberg

Watoriki

Direção: Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha

Zélia – Memórias e Saudades (seis episódios)

Direção: Carla Laudari