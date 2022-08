Laboratório de Curtas Rainbow recebe inscrições

Será realizado entre os dias 16 e 19 de agosto o Laboratório de Curtas Rainbow 2022, uma realização do grupo de cinéfilos e produtores culturais Luzes da Cidade, também responsável pelo Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades.

O projeto, que foi selecionado pelo Programa de Fomento a Projetos Turísticos 2022, propõe ser um campo de formação interdiscursiva, com experimentação prática e teórica, visando estimular o desenvolvimento de projetos com temática LGBTQIAP+ de curtas-metragens, além de oferecer um Prêmio no valor de R$ 8.000,00 e apoio com empréstimo de equipamentos e logística que serão aplicados na realização do projeto selecionado pelos consultores.

O edital prevê a seleção de até 12 projetos com temática LGBTQIAP+ dentre os enviados para participação no Laboratório.

Podem se inscrever, gratuitamente, pessoas de Juiz de Fora, Zona da Mata e Vertentes até 7 de agosto. O edital completo está disponível em primeiroplano.art.br.

Ao longo do período acima especificado, os selecionados poderão aperfeiçoar e debater seus roteiros, com consultores da área e, também, com os demais roteiristas/proponentes.

Este trabalho é uma importante fase de desenvolvimento do projeto, que se debruçará sobre o roteiro, escolhas estéticas e viabilizações de produção e pós-produção.

Dessa forma, os projetos desenvolvidos no Laboratório serão lapidados para melhor se enquadrarem em editais de incentivo ao audiovisual, bem como para sua própria possibilidade de realização.

Os projetos serão debatidos por três profissionais especializados em uma área audiovisual, tendo como foco o tratamento do roteiro, da direção e da produção.

Os consultores participantes são: Aleques Eiterer, cineasta, roteirista, produtor cultural e pesquisador audiovisual; Carla Villa-Lobos, cineasta, roteirista, assistente de direçãoe pesquisadora audiovisual; e Galba Gogóia, travesti, pernambucana, cineasta e atriz.