Los Angeles Brazilian Film Festival abre inscrições

O Los Angeles Brazilian Film Festival, considerado um dos mais importantes festivais de cinema brasileiro no exterior, celebra 15 anos. Na última edição, realizada de forma remota em 2020, a fundadora Meire Fernandes anunciou que o festival estava fechando as portas, mas a necessidade de seguir apoiando e promovendo a cultura brasileira em Hollywood foi maior do que as dificuldades. Para a realização do LABRFF 2022, a direção do festival traz como tema a Diversidade.

A competição de music videos também está de volta, o Los Angeles International Music Video Festival chega a sua 3ª edição. O LAMV é uma janela para diretores e diretoras de cinema e artistas da música mostrarem seus trabalhos na Meca do cinema.

Ainda fazem parte do LABRFF a feira de mercado de conteúdo, o BFM (Brazilian Film Market), e a organização do BWIE (Brazilian Women in Entertainment), que conta com 300 mulheres brasileiras do audiovisual que vivem em diversos países do mundo.

As inscrições para o LABRFF 2022 já estão abertas no FilmFreeway. Podem participar da Seleção Oficial 2022 filmes produzidos a partir de 2019 e que não tenham estreado nos Estados Unidos. Além das produções feitas no Brasil, o LABRFF também aceita filmes feitos por brasileiros que residem no exterior ou filmes que tenham talentos brasileiros envolvidos na produção. O festival continua com a competição internacional de curtas, podendo participar curtas produzidos em qualquer lugar do planeta, além da mostra BWIE (Brazilian Women in Entertainment), na qual apenas filmes feitos por mulheres do audiovisual participam.

O evento ocorrerá entre os dias 5 e 8 de novembro e as inscrições de filme ou music video devem ser feitas até o dia 7 de outubro, nos links https://filmfreeway.com/losangelesbrazilianfilmfestival ou https://filmfreeway.com/lamv. Mais informações podem ser obtidas no email info@labrff.com.