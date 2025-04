Mubi promove sessão gratuita de “Grand Tour” no CineSesc

A Mubi, distribuidora global, serviço de streaming e produtora, realiza pré-estreia gratuita de “Grand Tour”, de Miguel Gomes, no dia 16 de abril, às 20h, no CineSesc, em São Paulo. A exibição será seguida de bate-papo com o diretor de arte Marcos Pedroso e a jornalista Barbara Demerov. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência, na bilheteria do cinema.

Estrelado por Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate, Cláudio da Silva e Lang Khê Tran, “Grand Tour” foi coescrito por Miguel Gomes, Mariana Ricardo, Telmo Churro e Maureen Fazendeiro. Produzido por Filipa Reis, o filme foi rodado na China, Filipinas, Japão, Tailândia e Vietnã, com direção de fotografia assinada por Guo Liang, Rui Poças e Sayombhu Mukdeeprom.

Vencedor do prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cannes, em 2024, “Grand Tour” foi o representante português do Oscar 2025. O filme estará disponível com exclusividade na Mubi, a partir de 18 de abril.

Do premiado diretor de “Tabu” e “As Mil e Uma Noites”, “Grand Tour” é um épico itinerante que se passa em 1917, sobre um amor não correspondido. Mistura melodrama e comédia screwball, em uma perseguição romântica entre amantes.

No filme, Edward, um funcionário do Império Britânico, abandona sua noiva apaixonada, Molly, no dia de sua chegada para o casamento. Fugindo em uma odisseia inesperada pela Ásia, logo se vê seguido por ela, que se diverte com seus movimentos.