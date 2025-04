Spin-off de série de quadrinhos criada por Keanu Reeves chega ao Brasil

A Editora Jangada lança no Brasil “o livro de algum outro lugar” – grafado assim mesmo, em letras minúsculas. A obra é a mais nova expansão do universo criado por Keanu Reeves e pelo roteirista de quadrinhos Matt Kindt, no qual Unute (ou simplesmente B), uma espécie de super-herói/anti-herói (baseado em sua própria aparência), narra a saga de um guerreiro imortal em uma jornada milenar para compreender sua imortalidade, numa trama que une ficção científica, fantasia, ficção histórica e mitologia, tudo isso com uma grande dose de existencialismo.

A história se passa em um universo alternativo ao da série de quadrinhos BRZRKR (se pronuncia Berzerker), uma referência aos Berserkers, guerreiros ferozes da mitologia nórdica, conhecidos por entrar em um estado de fúria incontrolável durante as batalhas. Lançado pela BOOM! Studios, o primeiro volume vendeu mais de 615 mil cópias em 2021, tornando-se a HQ mais bem-sucedida desde Star Wars #1, em 2015.

Escrito a quatro mãos, em “o livro de algum outro lugar”, a colaboração entre Keanu Reeves e China Miéville resultou em uma narrativa que mescla estilos distintos. Eles criaram uma experiência literária única, na qual brindam o leitor com três tipos de narrativas que se interpenetram. Na primeira, um soldado de 80 mil anos de idade busca uma saída para ter a possibilidade de morrer, tornando-se uma cobaia do exército dos Estados Unidos – que busca formas de replicar sua habilidade. Na segunda, surgem histórias narradas em terceira pessoa no tempo presente, na qual aparecem pessoas que, ao longo de milênios, tiveram suas vidas ligadas a Unute de alguma forma. E, finalmente, há capítulos narrados na segunda pessoa, nos quais o próprio Unute revela pensamentos e histórias sobre ele mesmo.

Para os que ainda não estão familiarizados com a narrativa de China Miéville, ele é um renomado autor britânico de ficção especulativa, conhecido por suas obras que mesclam fantasia sombria, ficção científica e horror, associadas ao movimento “New Weird”, no qual é reconhecido como uma das figuras centrais no desenvolvimento desse subgênero literário.

Sobre as adaptações para o audiovisual, já se sabe que Justin Lin – diretor que reviveu a franquia “Velozes & Furiosos” e dirigiu “Star Trek sem Fronteiras” – vai comandar a adaptação para o cinema de BRZRKR. Lin também será produtor da série em anime da Netflix, que terá duas temporadas.

Por meio de uma narrativa assombrosa e comovente, “o livro de algum outro lugar” se passa no mesmo universo, e pode ser lido como obra independente, como um épico alucinante sobre antigos poderes, uma guerra moderna e um renegado que não pode morrer, que com certeza encantará os fãs já existentes de BRZRKR, e trará ainda milhares de novos admiradores.

Sobre os autores: Keanu Reeves deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento, por meio dos diversos papéis que desempenhou, sendo mais conhecido pelos célebres papéis nas franquias Matrix e John Wick. Reeves fez sua estreia como escritor de quadrinhos em 2021, com BRZRKR, uma série limitada de doze edições, distribuída pela BOOM! Studios, que logo se tornou a série original de quadrinhos mais vendida em mais de 25 anos, com 615 mil cópias vendidas do primeiro volume. Em 2023, ele voltou às telonas em “John Wick 4: Baba Yaga”, filme que se tornou a maior bilheteria da franquia. Entre seus outros projetos recentes estão “The Matrix Resurrections”, “John Wick 3: Parabellum”, “Meu Eterno Talvez”, “Toy Story 4” e o videogame Cyberpunk 2077. Criado em Toronto, Reeves atuou em várias produções teatrais locais e na televisão antes de se mudar para Los Angeles.

China Miéville é autor best-seller de ficção e não ficção do New York Times. Renomado autor britânico de ficção especulativa, ele é conhecido por suas obras que mesclam fantasia sombria, ficção científica e horror, associadas ao movimento “New Weird”, e reconhecido como uma das figuras centrais no desenvolvimento desse subgênero literário. Beneficiado da Guggenheim Fellowship for Fiction, Miéville ganhou os prêmios World Fantasy, Hugo e Arthur C. Clarke, entre outros. Entre suas obras de não ficção há um estudo de direito internacional e uma história sobre a Revolução Russa.

o livro de algum outro lugar

Autores: Keanu Reeves e China Miéville

Editora: Jangada

Páginas: ‎400

Preço: 72,90