Boca Migotto lança livro sobre cinema gaúcho durante o 50º Festival de Gramado

O cineasta Boca Migotto apresenta o livro “Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre ou Como o cinema imagina a capital dos gaúchos”, resultado da sua pesquisa de doutorado, defendida em 2021. O primeiro lançamento presencial será durante o 50º Festival de Cinema de Gramado, no dia 13 de agosto, às 16h, na Serra Gaúcha, junto com a obra “50 Olhares da Crítica sobre o Cinema Gaúcho (ACCIRS)” e seguido pela apresentação do Portal do Cinema Gaúcho.

Na próxima quinta-feira, 4 de agosto, ocorre uma live de lançamento da pré-venda, pela página do Facebook da editora. A partir das 20h, o autor conversa sobre o processo de pesquisa e escrita com Marcelo Müller (professor, crítico de cinema e editor do site Papo de Cinema).

A publicação poderá ser adquirida online em pré-venda pelas redes sociais do autor (Facebook e Instagram), com 20% de desconto.

A obra, em forma de grande ensaio, é uma adaptação simplificada da tese intitulada “A Clube Silêncio e um tal cinema gaúcho de Porto Alegre”, realizada junto ao Programa de Pós-Graduação de Comunicação da UFRGS. Escrito na Capital Gaúcha, Paris e Bento Gonçalves, entre 2019 e 2022, o livro tem sua versão literária elaborada sem a rigidez acadêmica, focada no cinema urbano feito em Porto Alegre.

Para o autor nascido em Carlos Barbosa e que construiu carreira na Capital e Região Metropolitana, além de se debruçar sobre o Rio Grande do Sul, o estudo também é sobre o Brasil e sobre a América Latina.

Recentemente, o realizador esteve envolvido com as filmagens de “A Próxima Estação de Tabajara Ruas”, documentário comemorativo aos 80 anos do escritor e cineasta, o qual foi convidado a dirigir e que tem estreia marcada para dia 9 de agosto, na Cinemateca Paulo Amorim. No ano que vem, Boca Migotto ainda deve lançar o documentário longa-metragem homônimo ao livro, realizado paralelamente à tese e à publicação.

Sobre o autor: Boca Migotto é cineasta, pesquisador, fotógrafo e escritor. Publicitário de formação, cedo se deu conta que estava na área certa – a Comunicação –, mas no curso errado. Largou tudo e foi para Londres. No período em que permaneceu na Inglaterra, frequentou cursos de cinema na Saint Martins College of Arts and Design. Ao regressar ao Brasil, já certo que era com cinema que trabalharia, cursou Especialização em Cinema e Mestrado em Comunicação, ambos pela Unisinos. Nesta mesma instituição, foi professor de Documentário no Curso de Realização Audiovisual, onde permaneceu por dez anos, atuando também em diversas outras disciplinas nos cursos de Jornalismo, Comunicação Digital e Publicidade.

O pesquisador concluiu, em 2021, o doutorado em Comunicação pela FABICO/UFRGS, com extensão na Sorbonne/Paris 3. Na capital francesa, finalizou seu primeiro livro de ficção “Na Antessala do Fim do Mundo”, lançado na 66ª Feira do Livro de Porto Alegre (2020). A partir de então, levou a escrita mais a sério e também começou a escrever uma coluna quinzenal para o site Rede Sina. Como diretor e roteirista, realizou mais de 20 curtas e séries de TV, além dos documentários em longa-metragem “Filme sobre um Bom Fim” (2015), um dos títulos mais assistidos do cinema gaúcho, “Pra Ficar na História” (2018), “Já Vimos esse Filme” (2017) e “O Sal e o Açúcar” (2013).

Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre ou Como o cinema imagina a capital dos gaúchos

Autor: Boca Migotto

Editora: Pragmatha

Páginas: 521

Preço: R$ 78,00