Festival de Gramado abre espaço nobre para o cinema do Centro-Oeste e do Paraná

Por Maria do Rosário Caetano

O comando da quinquagésima-terceira edição do Festival de Cinema de Gramado anunciou, no começo da tarde dessa terça-feira, 8 de julho, os seis filmes que irão disputar os troféus Kikito, na Serra Gaúcha, de 15 a 23 de agosto.

Chama atenção a aposta da trinca de curadores – a atriz Camila Morgado, o ator Caio Blat e o crítico Marcos Santuário – na descentralização cultural. O Centro-Oeste cravou duas vagas. Uma para o representante de Brasília, “A Natureza das Coisas Invisíveis” (foto), de Rafaela Camelo, e a outra para o matogrossense “Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini. Do Sul chega o paranaense “Nó”, de Laís Melo.

O eixo Rio-São Paulo, outrora hegemônico nas seleções dos grandes festivais brasileiros, conta, dessa vez, com metade das vagas – duas para os cariocas (“Papagaios”, de Douglas Soares, e “Querido Mundo”, de Miguel Falabella), e uma para os paulistas (“Sonhar com Leões”, de Paolo Marinou-Blanco). A notar a ausência de filme pernambucano na competição.

Camila Morgado (a “briguenta”), Caio Blat e Santuário citaram os critérios que embasaram suas escolhas de (apenas) seis títulos entre os 140 longas inscritos: “o rigor cinematográfico, a qualidade técnica, a inventividade, a marca autoral, os temas urgentes que marcam nossa sensibilidade política e social e a diversidade de territórios e gêneros”. Sem esquecer “o desejo de prestigiar nomes conhecidos e nomes emergentes”.

Marcos Santuário lembrou que o filme convidado para a noite inaugural – “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, esse sim pernambucano e premiado em Berlim com um Urso de Prata — “foi a primeira produção brasileira a brilhar internacionalmente neste ano importante para o cinema brasileiro” (o festival alemão acontece em fevereiro).

“Em março” — adicionou Blat — “ganharíamos o Oscar de melhor filme (com “Ainda Estou Aqui”) e, em maio, a Palma de Ouro de melhor ator (para Wagner Moura) e a de melhor direção (para Kleber Mendonça)”. Sem esquecer “o brilho de Fernanda Torres, em janeiro, na festa do Globo de Ouro, que a consagrou como melhor atriz de ficção”.

O gaúcho Santuário, o veterano da trinca curatorial (que já contou com Rubens Ewald Filho, José Wilker, Soledad Villamil e Dira Paes), fez questão de citar frase proferida, diversas vezes, por Wilker: “Os filmes chegam para nascer em Gramado, não para morrer”. E completou: “foi aqui, por exemplo, que nasceu para o êxito o filme ‘O Som ao Redor’, primeira ficção de Kleber Mendonça. Aliás, início de grande parceria do realizador com nosso festival”.

Ocupado com a difusão internacional de “O Agente Secreto”, que vai batalhar vagas no Oscar, Mendonça permanece na Europa. Mas de lá mandou “votos de grande sucesso ao evento gaúcho”, que ambientou as pré-estreias de “Aquarius”, prestigiada por Sônia Braga, e “Bacurau”, que KMF dirigiu em parceria com Juliano Dornelles.

Rosa Helena Volk, diretora do Festival de Gramado, avisou que, neste ano de celebração dos 200 anos de amizade entre o Brasil e a França, o país europeu marcará presença especialíssima no Conexões Gramado Film Market e em mostra especial de longas-metragens, em processo de seleção, para serem exibidos no Teatro Elizabeth Rosenfeld.

Os laureados com os troféus especiais da festa gaúcha (Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado) serão conhecidos em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, no dia 15 de julho. Os longas documentais e os curtas brasileiros serão anunciados, dois dias depois, em São Paulo. Inscreveram-se para seleção de documentários de longa duração quase 150 produções. Só quatro serão escolhidas.

Já os homenageados pelo Iecine (o Instituto de Cinema do Rio Grande do Sul) foram anunciados por sua diretora, Sofia Ferreira: o Prêmio Leonardo Machado caberá à atriz Aracy Esteves, a protagonista de “Anahy de las Misiones”, o Prêmio Destaque irá para Gustavo Spolidoro, diretor e professor universitário, e o Inovação para a dupla Victor Di Marco & Marcio Picoli (“Zagêro”). E um filme – “Um é Pouco, Dois é Bom” (1970), comédia dirigida pelo afro-brasileiro Odilon Lopez, será lembrado por sua importância histórica.

O comando de Gramado divulgou, também, os curtas-metragens rio-grandenses que vão participar de competição promovida há quase três décadas pelo festival, graças a sólida parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A competição é conhecida no meio cinematográfico sulista como “Gauchão”. A lista dos longa-metragens produzidos no estado, que também competirão ao Prêmio Assembleia Legislativa, será anunciada em breve.

Confira os filmes selecionados:

Longas-metragens brasileiros

“Nó”, de Laís Melo (Paraná)

“A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo (Brasília)

“Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini (MT)

“Papagaios”, de Douglas Soares (RJ)

“Querido Mundo”, de Miguel Falabella (RJ)

“Sonhar com Leões”, de Paolo Marinou-Blanco (SP)