Governo de SP firma parceria com fundo alemão para impulsionar coproduções internacionais

O Governo de São Paulo deu mais um passo estratégico para internacionalizar sua produção audiovisual. Durante o São Paulo Audiovisual Hub, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, foi assinado um memorando de intenções com a fundação alemã Film- und Medienstiftung NRW, sediada na cidade de Colônia, uma das principais instituições europeias para financiamento de filme e conteúdo audiovisual, possuindo também instituições de formação no setor. O acordo estabelece uma cooperação que prevê o fortalecimento de iniciativas conjuntas voltadas à formação profissional, ao fomento de talentos e à realização de projetos colaborativos entre Brasil e Alemanha.

O documento foi assinado por Julia Saluh, diretora da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e Walid Nakschbandi, CEO do Film- und Medienstiftung NRW, com a presença da secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton, e da cônsul da Alemanha em São Paulo, Martina Hackelberg, em ato que reforça o caráter institucional e internacional da parceria.

O documento consolida o compromisso de promover ações conjuntas em áreas como animação, intercâmbio de jovens profissionais e formação especializada, além do apoio mútuo em festivais e mercados audiovisuais realizados em Colônia e São Paulo. A iniciativa também prevê o estímulo à colaboração entre instituições de ensino e centros criativos dos dois países, como a Escola Internacional de Cinema de Colônia e o Centro de Fundadores de Meios de Comunicação da mesma cidade.