CCBB Brasília apresenta grande retrospectiva de Charles Chaplin

De 12 de julho a 3 de agosto, o Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB Brasília) será palco da mostra Chaplin, retrospectiva histórica e completa da obra de Charles Chaplin, o mais popular ícone do cinema mundial. A programação inclui cerca de 80 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens, além de sessão inclusiva, curso gratuito e debate com especialistas.

Figura central da cultura do século XX, Chaplin imortalizou o personagem Carlitos – o vagabundo de coração nobre e passos desajeitados, que conquistou gerações e atravessou fronteiras, com sua crítica social embalada pelo humor. A mostra é uma rara oportunidade de ver e rever toda a genialidade do artista inglês que foi ator, diretor, produtor, roteirista e compositor, e que contribuiu imensamente para a formação da linguagem do cinema em seus primórdios.

Charles Chaplin nasceu em Londres, em 1889, e teve uma infância marcada por dificuldades. Com talento precoce, iniciou-se no teatro ainda criança e tornou-se uma das primeiras grandes estrelas daquela que ficou conhecida como a sétima arte. Sua carreira atravessou o cinema mudo e o falado, unindo comédia e crítica social como poucos. Hoje, sua figura com chapéu-coco, bengala e bigode segue inconfundível, símbolo de um cinema humanista e universal.

Criador de clássicos atemporais, Chaplin fundou seu próprio estúdio e lutou pela liberdade artística em uma indústria em transformação. Foi perseguido politicamente nos Estados Unidos durante o macarthismo e passou os últimos anos de sua vida na Suíça. Recebeu um Oscar honorário em 1972, em uma das homenagens mais emocionantes da história da premiação.

Já neste primeiro fim de semana, dias 12 e 13/07, haverá sessões ao ar livre nos jardins do CCBB Brasília. A programação inclui curtas do icônico personagem e os clássicos “Tempos Modernos” (1936) e “Luzes da Cidade” (1931). As sessões ao ar livre terão entrada franca.

Entre os destaques da programação, estão obras-primas que resistiram à chegada do som com lirismo e crítica social, e de clássicos falados, como “O Grande Ditador” (1940), sátira corajosa ao nazismo, e “Luzes da Ribalta” (1952), em que Chaplin divide a cena com Buster Keaton (outro comediante genial da era muda) em um emocionante reencontro com o vaudeville (teatro popular de variedades). Além dos curtas dos estúdios Keystone, Essanay e Mutual, onde nasceu o célebre Carlitos, que viria a emocionar o mundo. Alguns títulos, cerca de 20, serão exibidos em película (16mm), o que garante charme extra ao evento e oferece ao público uma experiência cinematográfica próxima à original.

A mostra conta com diversas atividades, além da exibição de filmes. Será promovido um curso gratuito de três dias sobre a herança cultural de Chaplin, ministrado pelo professor Ciro I. Marcondes, da Universidade Católica de Brasília. Além disso, será promovido um debate com professores e especialistas que discutirão a relevância da obra chapliniana no mundo contemporâneo. Essa atividade terá a participação das professoras Tania Montoro, do curso de Audiovisual da UnB, e Miriam Silvestre, doutora e mestre pela mesma instituição, que discutirão a relevância de Chaplin no mundo contemporâneo. A mediação ficará por conta do curador da mostra, José de Aguiar. Além disso, será lançado durante a mostra um extenso catálogo com artigos inéditos no Brasil.

Estão programadas ainda sessões inclusivas: uma com tradução em Libras, audiodescrição e legendagem descritiva, a Sessão Atípica – devidamente adaptada, com luz e som adequados, garantindo conforto sensorial e acessibilidade –, e uma sessão educativa, voltada para estudantes de escolas públicas.

A programação completa da mostra pode ser conferida em www.bb.com.br/cultura.

Chaplin

Data: 12 de julho a 3 de agosto

Local: Cinema do CCBB Brasília – SCES Trecho 02 Lote 22, Edif. Presidente Tancredo Neves, Setor de Clubes Especial Sul, Brasília/DF

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 – disponibilizados às 12h do dia anterior ao de cada sessão na bilheteria física ou em bb.com.br/cultura. As sessões ao ar livre têm entrada franca

Classificação indicativa: livre

Capacidade do cinema: 70 lugares

Informações: (61) 3108 7600