Anunciados os vencedores do Prêmio ABC

Foto: André Finotti venceu as categorias de melhor montagem e som por “3 Obás de Xangô” © Edu Tarran

A cerimônia de entrega do Prêmio ABC, realizada nesse sábado (16/05), na Cinemateca Brasileira, revelou os premiados das 17 categorias. A mestre de cerimônias foi a atriz Maeve Jinkings.

Os filmes ”Homem com H” e “3 Obás de Xangô” foram os maiores vencedores da noite nas categorias para longa-metragem. “Homem com H” venceu em três categorias para ficção: Melhor Montagem (Germano de Oliveira, edt), Melhor Som (Ana Luiza Penna, Armando Torres Jr., ABC e Martin Grignaschi) e Melhor Figurino, entregue à Gabriella Marra, categoria que estreou nesta edição da premiação.

Já “3 Obás de Xangô” levou dois prêmios das categorias para documentário: André Finotti recebeu o prêmio de Melhor Montagem e Finotti, Dudu Caribe, Guto Peixinho, Marcos Azambuja e Priscila Alves levaram o de Melhor Som.

Nas demais categorias para longa, Pierre de Kerchove, ABC recebeu o prêmio de Melhor Direção de Fotografia Ficção por “Manas”, Carine Wallauer levou o prêmio de Melhor Direção de Fotografia Documentário por “Copan” e Thales Junqueira ficou com o de Melhor Direção de Arte Ficção por “O Agente Secreto”.

A primeira temporada da série “Pssica” se destacou com dois prêmios: Melhor Direção de Fotografia Série de TV Ficção (para Glauco Firpo e Janice D’Avila, ABC – episódio 1) e Melhor Som Série de TV Ficção (Alan Zilli, Armando Torres Jr., ABC e Evandro Lima – episódio 3).

Já o estreante prêmio de Melhor Direção de Arte Série de TV Ficção foi entregue a Claudio Amaral Peixoto por “Ângela Diniz – Assassinada e Condenada” (1ª temporada, episódio 4). Também estreante na edição, a categoria Melhor Direção de Fotografia Série de TV Não Ficção premiou Henrique Mourão por “Maravilhas da Natureza” (1ª temporada, episódio 1).

Além disso, nas demais categorias para direção de fotografia, foram premiados o curta-metragem “A Caverna” (Elisa Ratts), o videoclipe “IRADOH – 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça.”, de Hodari (Roberto Riva), o filme publicitário “Dia da Mulher | Pesquise Meu Corpo” (Milena Seta) e o filme estudantil da ECA/USP “Memórias de Nitrato” (Gabriel Vignola). Por fim, aconteceu a estreia de mais uma categoria: Melhor Direção de Arte para Filme Publicitário, que consagrou Martino Piccinini por “Globo 100 anos”.

Outro destaque da cerimônia foi a entrega do Prêmio ABC para o diretor de fotografia Edgar Moura, ABC, homenageado por sua trajetória. A homenagem foi apresentada pelo diretor e roteirista José Joffily e pela diretora Tizuka Yamasaki e entregue à sua filha, Antonia Moura. Além do Prêmio Especial VXF ABC, entregue por Sandro di Segni e Marcelo Siqueira (em vídeo), que consagrou Claudio Peralta e Luciana Fintelmam, por “Detetives do Prédio Azul 4”, na categoria Melhor Efeito Visual em Longa-Metragem e Felipe Rebelo e Juan Diaz por “O Senhor e a Serva”, na categoria Melhor Efeito Visual em Série de TV.

Durante a cerimônia também foram anunciados as sócias e os sócios que receberam o direito de assinar com a sigla ABC: as diretoras de fotografia Carol Quintanilha, ABC, Hellen Braga, ABC, Luísa Dalé, ABC e Rita Albano, ABC; os diretores de fotografia Bacco Andrade, ABC, Edu Rabin, ABC, Glauco Firpo, ABC, Hamilton Oliveira, ABC, Henrique Mourão, ABC, Julio Costantini, ABC e Leonardo Feliciano, ABC; as diretoras de arte Carol Tanajura, ABC, Larissa Cambauva, ABC e Marines Mencio, ABC; os diretores de arte Fábio Goldfarb, ABC, Fernando Zuccolotto, ABC, Rafael Blas, ABC e William Valduga, ABC; o colorista Alexandre Cristófaro, ABC; os editores e supervisores de som Daniel Turini, ABC e Mariano Alvarez, ABC; o editor/montador Pablo Ribeiro, ABC; a operadora de câmera Luz Guerra, ABC; o operador de câmera Rodrigo Reis, ABC e o 1º assistente de câmera Flávio Chacal Geromel, ABC. As/os profissionais do audiovisual que nos deixaram no último ano também foram rememorados na cerimônia.

Os prêmios foram entregues por Fernanda Tanaka, diretora de fotografia e presidenta da ABC, e Maria Dora Mourão, diretora geral da Cinemateca Brasileira, pela deputada federal e ex-ministra dos Povos Indígenas do Brasil Sônia Guajajara, pela diretora de fotografia e presidenta da Associação de Profissionais Trans do Audiovisual Alice Muniz, pela diretora de fotografia e presidenta da Associação Mexicana de Cinematografia Diana Garay, pelos diretores Diego Freitas, Jorge Bodanzky e Joel Zito Araújo, pelas atrizes Clarissa Kiste e Tainá Müller, pelo ator Dionísio Neto, pela supervisora e técnica de som direto Olivia Hernandez, pela diretora de arte Dayse Barreto, pela diretora de fotografia Julia Camargo, pela professora de montagem da USP Silvia Hayashi e pela figurinista Verônica Julian, além de representantes das empresas Light Motion (José Garcia), Godox (Davi Valente), Delta (Yuri Nieto), Mark Filmes (Aymê Segati), RunnerFilmes (Stefano Duque), Barcelona Filmes (Marcelo Durst), Canon (Fabio Zuccaratto), Arri (Mário Jannini), Freshcam (Ivo Duram), Aputure (Leonardo Matos), i9 (Ana Vieira), MCI Store (Vinicius Lando), Nanlux (Camel Luo), Blackmagic (Fábio Angeline), Tilta (Saul Henrique) e Spcine (Luan Felipe).

O Prêmio ABC encerra a Semana ABC (13 a 15/05), que reuniu profissionais em mesas, fóruns e exposição de equipamentos. Pelo link é possível assistir toda a programação na íntegra.

Confira os premiados:

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção

“Manas” – Pierre de Kerchove, ABC

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário

“Copan” – Carine Wallauer

Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem

“A Caverna” – Elisa Ratts

Melhor Direção de Fotografia Série de TV Ficção

“Pssica – EP 1” – Glauco Firpo e Janice D’Avila, ABC

Melhor Direção de Fotografia Série de TV Não Ficção

“Maravilhas da Natureza – EP 1 ‘Pantanal’ – 1ª Temp” – Henrique Mourão

Melhor Direção de Fotografia Videoclipe

“IRADOH – 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça”- Roberto Riva

Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário

“Dia da Mulher | Pesquise Meu Corpo” – Milena Seta

Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil

“Memórias de Nitrato” – Gabriel Vignola

Melhor Direção de Arte Longa-Metragem Ficção

“O Agente Secreto” – Thales Junqueira

Melhor Direção de Arte Série de TV Ficção

“Ângela Diniz – Assassinada e Condenada – EP 4 – Claudio Amaral Peixoto

Melhor Direção de Arte Filme Publicitário

“Globo 100 Anos” – Martino Piccinini

Melhor Figurino Longa-Metragem Ficção

“Homem com H” – Gabriella Marra

Melhor Montagem Longa-Metragem Ficção

“Homem com H” – Germano de Oliveira, edt.

Melhor Montagem Documentário

“3 Obás de Xangô” – André Finotti

Melhor Som Longa-Metragem Ficção

“Homem Com H” – Ana Luiza Penna, Armando Torres Jr., ABC e Martin Grignaschi

Melhor Som Documentário

“3 Obás De Xangô” – André Finotti, Dudu Caribe, Guto Peixinho, Marcos Azambuja e Priscila Alves

Melhor Som Série de TV Ficção

“Pssica – EP 3 – 1ª Temp” – Alan Zilli, Armando Torres Jr., ABC e Evandro Lima