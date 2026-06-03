Estreia “Dolores”, filme de Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar

Foto: Carla Ribas © Mujica Saldanha

“Dolores”, que tem no elenco as atrizes Carla Ribas, Naruna Costa, Ariane Aparecida e Gilda Nomacce, com participação especial de Zezé Motta e Teca Pereira, chega aos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Recife e Belo Horizonte, nesta quinta-feira, 4 de junho.

Realizado com equipe formada majoritariamente por mulheres, o longa encerra a trilogia do afeto, desenvolvida pelo cineasta Chico Teixeira, falecido em 2019. Exibido em mostras e festivais nacionais e internacionais, o filme, dirigido por Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar, tem produção de Sara Silveira, Eliane Bandeira e Maria Ionescu, e conta também com a Misti Filmes como produtora associada e a GT Produções na coprodução. A distribuição é da Califórnia Filmes.

“Dolores” ganhou diversos prêmios em sua passagem por festivais. Mais recentemente, Carla Ribas, Naruna Costa e Ariane Aparecida, que fazem as personagens centrais, receberam, no 21º Panorama Coisa de Cinema, em Salvador, um prêmio em conjunto por suas atuações. Em maio, o longa teve exibição na Inglaterra, na mostra Brazil on Film, do British Film Institute, que em seu programa destacou a “performance arrebatadora” de Carla Ribas.

A atriz interpreta a personagem-título, uma mulher de 65 anos que tem a premonição de abrir um cassino. Isso, porém, se torna um problema, uma vez que ela já foi viciada em jogos. Dolores tem uma relação tensa com a única filha, Deborah (Naruna Costa), mas é próxima da neta, Duda (Ariane Aparecida), que trabalha numa loja de armas e sonha em se mudar para os EUA.

Marcelo e Maria Clara, que também assinam o roteiro do filme, retomam o projeto deixado por Chico, sendo o primeiro filme “Casa de Alice” (2007), que narra o drama de uma família cujos integrantes se toleram mutuamente por conta de limitações emocionais, sociais e financeiras, e o segundo “Ausência” (2014), que aborda a adolescência de um jovem e a descoberta de seus primeiros conflitos existenciais e hormonais.

O filme já foi exibido também no Festival Internacional de Roterdã, na Mostra de Tiradentes, no Festival de San Sebastian, onde fez sua estreia mundial, na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e no Festival do Rio.

Produzido pela Dezenove Som e Imagens, “Dolores” tem apoio da Spcine e do programa de Internacionalização Brasil no Mundo do Projeto Paradiso.