Visões Lab tem inscrições prorrogadas

O Visões Lab 2026 prorrogou, até 14 de junho, as inscrições para seu laboratório gratuito de desenvolvimento de projetos. A iniciativa integra a programação do Festival Visões Periféricas, referência nacional na valorização de narrativas produzidas a partir de territórios e grupos historicamente sub-representados.

Voltado a produtoras, produtores independentes, coletivos e empresas do setor audiovisual, o programa selecionará dez projetos de ficção ligados às periferias brasileiras — cinco longas-metragens e cinco curtas — para uma jornada intensiva de mentoria em roteiro, direção, produção executiva e preparação para pitching.

Realizado de forma totalmente online, o laboratório permite a participação de realizadores de todas as regiões do país, oferecendo uma jornada de aperfeiçoamento de projetos e articulação com importantes players do mercado.

Ao longo de duas décadas, o Festival Visões Periféricas consolidou-se como uma das principais plataformas dedicadas ao cinema produzido a partir das periferias do Brasil. Em sua trajetória, o evento tem contribuído para a circulação de obras realizadas por cineastas indígenas, quilombolas e da comunidade LGBTQIA+, ajudando a ampliar a presença dessas narrativas no circuito audiovisual brasileiro.

Em sua sexta edição, o Visões Lab reafirma esse compromisso ao oferecer um espaço de aprimoramento de projetos com potencial de realização, circulação e inserção no mercado. Ao final do processo, os participantes apresentarão seus trabalhos para uma banca formada por profissionais do setor, concorrendo a premiações.

As atividades acontecem entre 21 e 26 de julho de 2026, paralelamente ao Festival Visões Periféricas, no Rio de Janeiro.