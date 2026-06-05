Anna Muylaert é a sétima biografada da 2ª temporada da série “Cineastas”

Uma década depois do lançamento de “Que Horas Ela Volta?” (2015), Anna Muylaert analisa sua obra-prima e sua carreira, no sétimo e inédito episódio da segunda temporada de “Cineastas”, que estreia com exclusividade no Curta!, e também disponível no CurtaOn – Clube de Documentários.

Os dez episódios da segunda temporada, com direção de Hermes Leal, revelam o processo criativo de grandes diretores do cinema nacional, que compartilham suas influências, ideias e informações sobre as etapas de produção e filmagem.

A diretora revela que o projeto do longa foi alterado algumas vezes, para contar da forma adequada as contradições sociais, educacionais e econômicas do país.

“Na primeira versão dessa história, a Jéssica vinha para São Paulo e sofria, não se dava bem. A partir de um ponto que a história do Brasil foi se alterando, eu fui entendendo que eu não queria mais que a filha da empregada se desse mal, queria que abrisse portas”, conta Anna, sobre a personagem vivida por Camila Márdila.

“Que Horas Ela Volta?” foi premiado em festivais internacionais como Berlim e Sundance, além do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Foi eleito pela Abraccine como um dos 100 filmes brasileiros essenciais e incluído nos rankings feitos pelos jornais O Globo e Folha de São Paulo sobre as melhores produções brasileiras do século XXI.

“A gente teve um trabalho de entender aquelas relações pela perspectiva dos personagens e entender o que elas significam nas alegorias que elas representam também nas metáforas do nosso país”, recorda a atriz Karine Teles.

Cinéfila assumida, Anna ajudou a criar algumas das histórias mais marcantes, divertidas e misteriosas de muitas crianças do país. Após experiência como crítica de cinema, iniciou sua trajetória roteirizando as séries “No Mundo da Lua” (1991) e “Castelo Rá-Tim-Bum (1994), da TV Cultura. Seu primeiro longa como diretora foi “Durval Discos” (2002), vencedor de sete prêmios no Festival de Gramado.

“Para mim, é um dos filmes mais criativos já feitos no país. A gente assiste ao filme com imenso prazer. Tem uma sequência deslumbrante de uma carroça que é um dos momentos mais lindos, um momento de antologia do cinema brasileiro”, avalia a crítica de cinema Maria do Rosário Caetano.

Para Maria do Rosário, Anna, que também dirigiu longas como “É Proibido Fumar” (2009) e “Chamada a Cobrar” (2012), tem o mérito de fazer filmes que se comuniquem com o público.

A segunda temporada da série conta com mais de 70 entrevistados, entre os próprios diretores, atores e críticos de cinema. Além de Anna Muylaert, os episódios são com Lírio Ferreira, Kleber Mendonça Filho, Gabriel Mascaro, Julio Bressane, Jeferson De, Andrucha Waddington, Sandra Kogut, Laís Bodanzky e João Batista de Andrade.

“Cineastas – 2ª Temporada” é uma produção da HL Filmes, viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A série completa pode ser vista no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial (CurtaOn.com.br). A estreia no Curta! é no dia temático Quartas de Cena & Cinema, 10 de junho, às 21h30.