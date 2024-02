Festival de Filmes de Ciência tem inscrições abertas

Considerado o maior festival de cinema científico do mundo, o Science Film Festival – Festival de Filmes de Ciência, chega à sua 20ª edição em 2024 com o tema NET Zero e a Economia Circular, ressaltando o papel fundamental desempenhado pelos conceitos das emissões zero e pela economia circular no combate aos desafios impostos pelas crises climáticas.

As inscrições ficam abertas até 17 de março, e podem ser feitas em Goethe-Institut ou FilmFreeway.

Em uma colaboração com parceiros regionais, o evento promove a educação e literacia científica e facilita a conscientização sobre questões da ciência em geral, incluindo as tecnológicas e ambientais contemporâneas através de filmes internacionais e com atividades educacionais, sempre de forma gratuita. No Brasil, a 6ª edição do SFF, uma parceria entre o Goethe-Institut e Midiativa, acontece online, presencialmente e gratuitamente em São Paulo. O Brasil é o único país da América Latina que realiza o evento.

Com a premissa de Conhecimento através do Entretenimento, o Science Film Festival 2024 se concentrará no tema das Emissões Zero e na Economia Circular, enfatizando a necessidade urgente de ações além da simples redução das emissões globais de gases de efeito estufa para abordar a proteção climática de forma eficaz. Resultados de pesquisas recentes ressaltam que o foco exclusivo na redução das emissões de CO2 é insuficiente para deter as mudanças climáticas.

Integral a essa necessidade é o conceito de economia circular, que prioriza o compartilhamento, locação, reutilização, reparo e reciclagem de materiais e produtos existentes pelo maior tempo possível. Ao promover a reutilização e a reciclagem de produtos, a economia circular retarda efetivamente o esgotamento dos recursos naturais, reduz a destruição da paisagem e do habitat de outras espécies e ajuda a preservar a biodiversidade.

Em 2024, o Science Film Festival acontece concomitante em todo o mundo de 1º de outubro a 20 de dezembro, com os filmes disponibilizados online, gratuitamente, acompanhados de guias didáticos. Cada país também oferece atividades paralelas à exibição dos filmes, para ampliar o alcance do festival e de seus temas. No Brasil, o Midiativa, realiza oficinas presenciais, e as Jornadas da Ciência, encontros e debates on-line com especialistas.