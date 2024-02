Série com apresentação de Mary del Priore vai falar do povo e seus costumes

Baseada na coleção de livros homônima, a série inédita “Histórias da Gente Brasileira” estreia com exclusividade no Curta! e no CurtaOn – Clube de Documentários. Em 26 episódios apresentados pela historiadora Mary del Priore, autora das obras literárias, a produção se propõe a olhar através das entrelinhas do nosso passado para contar, de maneira diferente da historiografia oficial, a história do Brasil e falar de sua gente e de seus hábitos. Entres os temas comentados estarão ‘Selvagem, quem?”, “Trabalho e açúcar”, “Asseio”, “Desejo”, “Paladar”, “Infância” e “Moléstias”.

Dirigida por Beca Furtado, a série se desenvolve de forma cronológica começando a partir da expedição de Pedro Álvares Cabral — portanto, na era colonial —, passando pelo Império e chegando até a República. Ao longo dos episódios, outros historiadores e demais especialistas, além de Del Priori, vão apresentando curiosidades, visões de mundo de outras épocas e reflexões; entre eles, Alberto Mussa, Luiz Antônio Simas, Rodrigo Faour e João Barone. Costurados, esses depoimentos desenvolvem a narrativa de cada episódio, ao lado de performances de atores que ajudam a ilustrar o que está sendo contado.

No primeiro episódio, intitulado “Colônia — Sobrevivência”, a história da gente brasileira é protagonizada pelos indígenas, em contraponto com uma historiografia que costuma colocá-los no posto de coadjuvantes. Del Priore confronta as noções de “descobrimento” versus “invasão”: “Os colonizadores sonhavam com riquezas (…), pedras preciosas, sedas, chás e especiarias. Imaginavam cidades de ouro e prata, mas temiam também só encontrar doença, fome e morte. Para os indígenas, se manterem vivos foi tarefa ainda mais árdua e luta necessária”. Os depoentes continuam a conduzir a reflexão: “Foi um tremendo impacto a médio prazo sobre as culturas tradicionais. Em prazo menor, foi uma tragédia demográfica por causa das gripes, da varíola…”, ressalta o historiador e professor Ronaldo Vainfas.

Além de falar sobre os primeiros anos de colonização, desde a chegada das primeiras caravelas até o trabalho de catequização feito pelos jesuítas, o episódio também mostra que o passado produz impactos no presente — formando, assim, a história da nossa gente.

“Histórias da Gente Brasileira” é uma produção da Giros viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A série também pode ser assistida no CurtaOn – Clube de Documentários, streaming disponível no Prime Video Channels — da Amazon —, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma. A estreia no Curta! é no dia temático Sexta de História e Sociedade, 23 de fevereiro, às 23h30.