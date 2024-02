Tata Amaral entrevista cineastas brasileiras sobre seus processos criativos

Dirigida pela cineasta paulista Tata Amaral, a série de entrevistas “Como Elas Fazem”, que investiga o processo criativo de realizadoras brasileiras, estreia em 21 de fevereiro, pelo canal da Tangerina Entretenimento no YouTube. Acessível gratuitamente, a produção disponibiliza novos episódios todas as quartas-feiras, a partir das 19h.

No total, são oito episódios que abordam o universo da realização audiovisual através da metodologia de trabalho das cineastas Caru Alves de Souza, Dainara Toffoli, Eliana Fonseca, Helena Ignez, Joyce Prado, Juh Almeida, Natara Ney e Olinda Tupinambá (foto).

“Há alguns anos percebo que existe uma lacuna de conhecimento quanto ao processo criativo das realizadoras e realizadores. Sempre me interesse pelo trabalho criativo na direção de cinema e, nos anos 2000, realizei para o Sesc São Paulo um projeto intitulado “Conversa com Diretores”, no qual tive o prazer de entrevistar cineastas como Fernando Meirelles, Carlos Reichenbach e Susana Amaral, dentre outros. Neste momento, sinto curiosidade em colocar foco nas realizadoras mulheres das diversas áreas da produção audiovisual”, afirma Tata Amaral.

“Como Elas Fazem” é uma produção Tangerina Entretenimento, É Nóis na Fita, ProAC, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.