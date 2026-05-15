“Manas”, de Marianna Brennand, estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil estreia neste sábado, 16 de maio, às 22h, o filme “Manas”, coprodução do canal dirigida por Marianna Brennand. O longa acompanha a história de Marcielle (Jamilli Correa), uma adolescente de 13 anos que vive na Ilha do Marajó, no Pará, diante de estruturas de violência e silenciamento enfrentadas por meninas jovens da Amazônia. O elenco reúne, além de Jamilli Correa, nomes paraenses como Dira Paes, Emilly Pantoja, Samira Eloá e conta também com Romulo Braga (MG), Ingrid Trigueiro (PB), Fátima Macedo (CE), Rodrigo Garcia (PE) e Clébia Souza (PE).

Na trama, Marcielle cresce em uma comunidade ribeirinha marcada pela limitação de oportunidades e pela repetição de violências contra mulheres e crianças que são silenciadas dentro do ambiente familiar e também no ambiente que as cerca. Ao perceber que sua irmã mais nova está em risco e compreender o destino reservado às mulheres ao seu redor, a adolescente passa a confrontar as estruturas de poder que atravessam sua casa e sua comunidade.

Premiado em festivais nacionais e internacionais, “Manas” recebeu o prêmio de Melhor Direção na mostra Giornate degli Autori, no Festival de Veneza de 2024, além do Prêmio da Crítica de Melhor Filme Brasileiro, na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no mesmo ano. No Festival do Rio de 2024, Jamilli Correa recebeu o Prêmio Especial do Júri por sua atuação. O longa também conquistou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro, no Los Angeles Brazilian Film Festival, em 2025, somando até o momento 42 prêmios nacionais e internacionais. Foi nomeado ao Goya 2026, na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano, e ao Prêmio Platino, em 3 categorias. Marianna também foi premiada em Cannes, em 2025, com o Women in Motion Emerging Talent Award, reconhecimento dado pela Kering e o Festival de Cannes para diretoras em seu primeiro filme, sendo a primeira brasileira a receber esse prêmio.

Inspirado em relatos e pesquisas realizados por quase dez anos na região amazônica, “Manas” lança luz sobre a realidade de meninas ribeirinhas submetidas a contextos de violência sexual, desigualdade e ausência de proteção institucional. Ao abordar temas delicados de maneira cuidadosa e humanizada, o longa amplia o debate sobre violações de direitos da criança e da mulher e sobre os mecanismos sociais que perpetuam ciclos de abuso e silenciamento vividos nas mais diferentes classes sociais, no Brasil e no mundo.