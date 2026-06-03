Dirigido por Halder Gomes, “A Grande Virada” inicia filmagens

Foto: Fernando Caruso, Edmilson Filho, Estevam Nabote e Diego Cruz © Pedro Rodriguez

Todo fim de ano, milhões de brasileiros entram no mesmo ritual: escolher números, participar de bolão da firma, fazer promessas e imaginar como seria a vida depois da tão sonhada Mega da Virada. É dessa ideia que nasce o filme “A Grande Virada”, comédia produzida pela Cinefilm e Teleimage, com coprodução e distribuição da Buena Vista International, selo da The Walt Disney Company, que acaba de iniciar as filmagens.

Misturando humor, amizade e situações totalmente identificáveis, “A Grande Virada” acompanha quatro amigos completamente diferentes entre si que têm suas vidas viradas de cabeça para baixo ao ganharem na Mega da Virada. Decididos a celebrar o réveillon sem limites, eles embarcam em uma noite intensa e imprevisível até acordarem envolvidos em uma busca desesperada por um bilhete desaparecido.

Apostando na força da comédia de trupe, “A Grande Virada” reúne Fernando Caruso, Edmilson Filho, Estevam Nabote e Diego Cruz, em um quarteto protagonista marcado pelo caos, pela química e por diferentes estilos de humor. O elenco ainda traz participações de Cacau Protásio, Claudia Ohana, Aílton Graça, Silvero Pereira e Larissa Nunes.

A direção do longa é assinada por Halder Gomes, conhecido por “Cine Holliúdy” (2013), “Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral” (2019), “O Shaolin do Sertão” (2016), “Os Parças” (2017), “Bem-Vinda a Quixeramobim” (2022).

Criado e escrito por Eugênio Silveira, Gabriel Dellilo e Rodolfo Valente, “A Grande Virada” tem roteiro assinado por Eugênio Silveira, Gabriel Dellilo e Rodolfo Valente, texto final de Patricia Oriolo e Halder Gomes, além de supervisão de roteiro de Patricia Oriolo e Ricardo Inham.