Série da Disney+, “Delegacia de Homicídios”, segue em gravações no Rio de Janeiro

Foto: Danni Suzuki, Vanessa Giácomo, Samuel Melo e Marcelo Mello Jr. © Laura Campanella

As gravações da nova série nacional do Disney+, “Delegacia de Homicídios”, seguem no Rio de Janeiro. A produção criada por José Júnior e produzida pela AfroReggae Audiovisual, Formata e Non Stop é protagonizada por Marcello Melo Jr. e Vanessa Giacomo e conta no elenco com Danni Suzuki, Marcelo Serrado e Otaviano Costa.

Promovido a delegado-adjunto da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, Patrício (Marcello Melo Jr.) um ex-capitão da Polícia Militar, precisa provar seu valor a uma equipe que desaprova seus métodos. À medida que investiga os assassinatos, seus limites e modos de operar entram em choque com o sistema, colocando em jogo sua carreira e sua permanência no cargo.

Além dos protagonistas, o elenco traz Hugo Gross, Digão Ribeiro, Lorre Motta, Kênia Bárbara, Felipe Roque, Samuel Melo, Juliane Araújo, Patricya Travassos, Pedro Wagner, Ian Braga, Val Perré, Jonathan Azevedo, Isabella Gabaglia, Kizi Vaz, Camilla Camargo e Osvaldo Mil.

Lucas Villamarim é o responsável pela direção geral e Isabella Gabaglia pela direção.

“Delegacia de Homicídios” ainda não tem previsão de estreia no Disney+.