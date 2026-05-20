Adaptação da graphic novel de Danilo Beyruth chega aos cinemas

Nesta quinta-feira, dia 21, estreia o terror-romantasia “Love Kills”, distribuído pela O2 Play. O primeiro longa-metragem dirigido por Luiza Shelling Tubaldini é uma adaptação da graphic novel homônima de Danilo Beyruth, levando para o cinema o encontro entre uma jovem vampira e um humano que não conhece as forças que habitam as camadas mais obscuras da cidade. A produção do filme é da Filmland Internacional.

O filme esteve em competição no maior festival de filmes de fantasia do mundo, o Sitges, na Espanha, e já tem distribuição nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Coreia do Sul, Áustria, Itália e Índia.

O thriller, que também funde elementos de crítica social e romance soturno, é ambientado no centro de São Paulo, afetado pelo impacto das drogas. A jovem e imortal vampira Helena, interpretada por Thais Lago (“DNA do Crime”, “3%”) chama a atenção do ingênuo e mortal garçom Marcos, vivido pelo ator Gabriel Stauffer (“De Volta aos 15”) que descobre o submundo da cidade, conforme passa a desvendar os segredos da garota, e acaba sendo envolvido por uma rede perigosa de intrigas, colocando em xeque a própria mortalidade.

Além de sua estreia no Sitges, o longa esteve no festival europeu BIFFF – Festival Internacional de Cinema Fantástico de Bruxelas, além do Marché du Film, mercado oficial do Festival de Cannes, em 2026, e no Montevideo Fantástico, festival do Uruguai dedicado a obras nacionais e internacionais de terror, fantasia e ficção científica. O filme também participou do Festival do Rio 2025, onde se destacou por ter recebido o prêmio de Melhor Som, e foi exibido na 49ª Mostra Internacional de Cinema.

A diretora Luiza Shelling Tubaldini iniciou sua carreira no cinema há mais de 20 anos, inicialmente como produtora/roteirista, e também produziu diversos curtas-metragens, como “De Glauber para Jirges” (2005), exibido hors concours no Festival de Veneza, e “14 Bis” (2006), distribuído internacionalmente — ambos dirigidos por André Ristum. Em 2021, alcançou destaque com “A Princesa da Yakuza”, que chegou à Netflix liderando o top 10 no Brasil por dez dias e figurando entre os filmes mais vistos do mundo na semana de estreia.