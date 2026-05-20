Seminário do Sesc RJ debate circulação do cinema brasileiro, formação de público e curadoria audiovisual

Nos dias 29 e 30 de maio, o auditório da Fecomércio RJ, no Flamengo, recebe o III Seminário de Curadoria em Cinema e Audiovisual, encontro que reúne profissionais, pesquisadores, cineastas e agentes culturais para discutir os desafios, transformações e perspectivas da curadoria no Brasil e no mundo contemporâneo. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas por meio de formulário online.

Realizado pelo Sesc RJ, o Seminário chega à sua terceira edição consolidado como um espaço de reflexão crítica sobre a curadoria em cinema e suas conexões com outros territórios da imagem contemporânea. Ao longo dos últimos anos, o evento vem promovendo debates sobre circulação, preservação, mediação e construção de memória a partir das imagens e de seus contextos de exibição.

Nesta edição, a programação propõe discussões sobre a presença do cinema brasileiro no circuito internacional e suas relações com países do Sul Global; os processos de pesquisa e descoberta que atravessam o trabalho curatorial; experiências de formação e ensino na área; circuitos alternativos de exibição e formação de público; além das interlocuções entre cinema, artes visuais e outras linguagens artísticas.

A programação contará com mesas, debates e atividades formativas ao longo dos dois dias. Entre os destaques estão a aula magna de homenagem a Dom Filó, fundador da Cultne, maior acervo audiovisual dedicado à cultura negra na América Latina, com mediação de Emílio Domingos; a mesa “Cinema brasileiro em circulação: curadoria, internacionalização e Sul Global”, com Antonio Molina, Eduardo Valente e Mariana Queen Nwabasili; além de debates sobre pesquisa como prática curatorial, formação de públicos, circuitos alternativos de exibição e experiências de formação em curadoria. O encontro também recebe o lançamento do livro “Curadoria em cinema: do pensamento em ação”, com participação de Izabel Melo e Janaína Oliveira, e encerra sua programação com apresentação musical de Simone Mazzer.

A programação completa do evento pode ser conferida em www.sescrio.org.br/curadoriaemcinema.