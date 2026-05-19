Nicho54 lança plataforma de difusão e distribuição no Marché du Film

Foto: Bethania Maia, Fernanda Lomba e Rubian Melo no lançamento da Sala54, em Cannes

O instituto Nicho54 lançou a Sala54, plataforma de difusão e distribuição de filmes, no Marché du Film, do Festival de Cannes. Em consonância com seu propósito de promover a presença estratégica de pessoas negras no audiovisual global, em especial talentos brasileiros, o instituto posiciona cineastas e filmes diaspóricos e autorais, cultural e comercialmente, oportunizando seu acesso ao mercado internacional e fazendo com que essas narrativas ecoem para além-mar.

A Sala54 foi oficialmente lançada nesta segunda-feira, dia 18, no Pavillon Afronova, situado no Village Internacional. A plataforma responde, principalmente, a uma demanda essencial do audiovisual brasileiro: a circulação de obras, uma vez que realizadores negros ainda estão apartados dos principais circuitos artísticos e comerciais do audiovisual. Com apoio institucional do Instituto Guimarães Rosa, esta é a 5ª missão da Nicho54 no Festival de Cannes.

Mais do que uma vitrine de filmes, a Sala54 alia visão artística, cultural, política e de negócios em um mesmo ecossistema, tornando-se um lugar adequado e seguro para que pessoas, festivais, críticos, curadores, pesquisadores e mercados se conectem.

A plataforma foi introduzida ao público por uma delegação feminina e negra, composta por executivas do Nicho54: Fernanda Lomba, cineasta e fundadora, Bethania Maia, curadora e articuladora audiovisual, e Rubian Melo, produtora.

Há, além disso, o cuidado com o processo curatorial. O Brasil é um país continental e muito diverso. Em razão disso, o Nicho54 parte de uma filosofia de escolha coletiva e sensível, valorizando não apenas a excelência artística e técnica de projetos work in progress e em fase de distribuição, como também sua potência simbólica e geopolítica.

O lançamento da Sala54 marca ainda uma parceria inédita com o Pavillon Afronova, iniciativa internacional dedicada à promoção e articulação das indústrias audiovisuais africanas e da diáspora no contexto dos principais mercados globais de cinema. Instalado no Marché du Film, o espaço reúne anualmente produtores, realizadores, agentes de vendas e distribuidores, promovendo painéis, encontros e rodadas de negócios voltados à circulação dessas narrativas no circuito internacional.

Com um longa-metragem work in progress, a produtora executiva Rubian Melo, apresentou durante a cerimônia o filme “Sol a Pino”, que é realizado pela produtora audiovisual baiana Saturnema Filmes com direção da cineasta Ana do Carmo. A obra abre as atividades da Sala54, conectando com distribuidores, produtores e agentes do mercado internacional.

Assim como “Sol a Pino”, outras obras audiovisuais brasileiras podem participar da plataforma. A Sala54 já está com convocatória permanente aberta para realizadores negros para projetos work in progress e em fase de distribuição e circulação internacional. As inscrições estão abertas através do site nicho54.com.br .

A Sala54 tem apoio institucional do Instituto Guimarães Rosa (IGR), Projeto Paradiso, Spcine e SAv/MinC, além de apoio técnico do Cesnik e Gomake Digital.