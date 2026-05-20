Mostra Curta recebe inscrições para sua 16ª edição

A Mostra Curta está com inscrições abertas para a sua 16ª edição. Os interessados devem acessar o regulamento em www.mostracurta.art.br/inscreva-se e preencher o formulário gratuitamente até 29 de maio. Só serão aceitos curtas-metragens realizados entre janeiro de 2024 e maio de 2026.

Sob a realização de um coletivo de produtores audiovisuais e artistas da região de Campinas (SP) e da Atauri Produções, a Mostra Curta de 2026 é viabilizada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas (SP).

Em 2026, a Mostra Curta conta novamente com cinco categorias para inscrições: Panorama Nacional, Videoclipes, Videodanças & Videoartes, Curta Campinas e Infantil. Filmes exibidos em edições anteriores do evento, bem como vídeos publicitários ou institucionais, não serão aceitos.