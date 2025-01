Documentário sobre Ziraldo estreia no Canal Brasil

Na próxima quarta-feira, 8 de janeiro, estreia, no Canal Brasil, o documentário “Ziraldo – Era uma Vez um Menino”, dirigido por Fabrizia Pinto. O filme conta sobre a trajetória de vida e a produção artística de um dos maiores cartunistas do Brasil. Além da direção feita pela filha, seus outros dois filhos, Antonio Pinto e Daniela Thomas, cuidaram, respectivamente, da trilha sonora e da pré-produção; e o sobrinho, André Alves Pinto, trabalhou na montagem.

O longa-metragem reúne uma série de entrevistas e depoimentos de Ziraldo ao longo dos mais de 40 anos de carreira e faz reflexões sobre seu processo de criação, seus personagens, família, política e o país. Entre os destaques do filme, Ziraldo conta sobre o contexto do golpe militar de 1964 no Brasil e como isso representou uma mudança em sua trajetória, considerada como a “segunda fase” de sua carreira.