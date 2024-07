Produtora gaúcha produz documentário colaborativo sobre impacto das enchentes no RS

Preservar a história e impedir que a catástrofe que impactou milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, em maio, seja esquecida são os objetivos do novo documentário da Lumine. Ainda em estágio de captação de imagens, “A Memória da Água” fará uma cobertura completa das enchentes, mostrando todos os cenários, desde os abrigos até as cidades devastadas, e entrevistando diferentes personagens para retratar o episódio que vitimou o Estado, onde está localizada a sede da plataforma de streaming e produtora de cinema.

A produção iniciou em maio com as primeiras gravações in loco e com o lançamento do projeto no site e nas redes sociais da Lumine, pedindo para as pessoas compartilharem seus depoimentos. Segundo o fundador da Lumine, Matheus Bazzo, a maior preocupação era com o timing da coleta dos materiais para que momentos importantes não fossem perdidos.

A maior chuva já registrada no Rio Grande do Sul afetou de diferentes maneiras todas as regiões do Estado. Enquanto que, em alguns lugares, a força da água devastou cidades, em outros, provocou alagamentos que levaram semanas para baixar. Para retratar todas essas realidades, “A Memória da Água” está colhendo relatos em vários municípios.

O diretor do documentário, Gustavo Leite, detalha que a produção fará uma cobertura geral das enchentes, com análise técnica e depoimentos de especialistas sobre o tema. Porém, ele ressalta que o foco é mostrar a realidade dos fatos.

As equipes de filmagens registraram vários cenários e reações: de gravações feitas em cima de barcos até bairros devastados. Além das captações originais, o documentário está sendo realizado com a participação das pessoas por meio do envio de depoimentos e imagens. Conforme Bazzo, essa é a primeira vez que a Lumine realiza um filme de forma colaborativa.

Com sede em Porto Alegre, a Lumine também foi atingida diretamente pelos alagamentos. A empresa fica no segundo pavimento do Instituto Caldeira, que teve o primeiro andar completamente invadido pelas águas. A empresa não chegou a perder equipamentos, mas também não conseguia acessá-los. Dentro desse cenário, surgiu a ideia de fazer o documentário para registrar o que estava acontecendo e, também, como resposta à vocação da empresa enquanto produtora de cinema.

O documentário será disponibilizado de forma gratuita no canal de Youtube da Lumine, com a funcionalidade da inclusão de legendas para várias línguas, buscando tornar o conteúdo acessível a pessoas de todo o mundo. A previsão de lançamento é para o início de 2025.

Pessoas interessadas a colaborar com o filme podem deixar o seu depoimento neste formulário. Também é possível compartilhar o relato nas redes sociais usando a hashtag #AMemóriadaÁgua e marcando a @lumine.tv.