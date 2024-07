MinC e Recam abrem inscrições para Mostra Mercosul Audiovisual: Ciclo Infantil

A Mostra Mercosul Audiovisual: Ciclo Infantil está com inscrições abertas para pontos de exibição de todo o Brasil. A iniciativa, parceria entre o Ministério da Cultura (MinC) e a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam), fortalece a integração cultural e promove o acesso a conteúdos audiovisuais para crianças de todas as idades.

A mostra traz uma seleção de curtas-metragens produzidos no Mercosul e associados, com produções da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A programação traz uma seleção variada, com obras que abordam temas como valorização das raízes afro-brasileiras, superação de desafios e preservação ambiental.

A programação – que será divulgada em breve – contará com versões acessíveis (audiodescrição, LSE e Libras), a fim de garantir a participação de todos os públicos.

Para além dos Cineclubes, a Secretaria do Audiovisual considera potenciais pontos de exibição instituições educacionais, museus, bibliotecas, coletivos e equipamentos culturais, movimentos sociais, associações, Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Pontos e Pontões de Cultura, CEUs e Praças Culturais, movimentos sociais, entre outros espaços e iniciativas culturais que realizam atividades abertas à comunidade e ao público em geral. Esses espaços têm até 17 de julho para se inscrever por meio desse formulário.

Para participar da Mostra Mercosul Audiovisual, os pontos de exibição e cineclubes devem possuir, obrigatoriamente, equipamentos de projeção e sonorização, além de acesso à internet banda larga para reproduzir os filmes direto da plataforma de streaming InnSaei.tv, apoiadora do projeto.

Além disso, é importante que os pontos de exibição tenham disponibilidade de realizar suas sessões entre 1º de agosto a 1º de setembro, sendo este o período em que a programação de curtas infantis estará disponível na plataforma.

A ação não dispõe de fomento financeiro para os pontos de exibição, sendo exclusivamente dedicada à difusão e descentralização da recente e premiada produção cinematográfica de curtas-metragens infantis latino-americanos.

A Plataforma Mercosul Audiovisual, lançada pela Recam para celebrar o 32º aniversário do Mercosul, visa oferecer uma nova janela de exibição para o cinema regional, com foco especial na acessibilidade audiovisual para pessoas cegas e surdas. Todos os conteúdos exibidos contam com recursos de acessibilidade, como língua de sinais, legendas descritivas e audiodescrição, desenvolvidos em colaboração com especialistas. Alguns dos curtas que participam da mostra, também fazem parte da programação da plataforma.