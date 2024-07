Mostras presenciais da SEDA SP celebram o cinema contemporâneo brasileiro com sessões gratuitas e debates

De 6 a 14 de julho, acontece a SEDA – Semana do Audiovisual, que combina cinema, encontros e conversas, realizado em formato híbrido. A SEDA 2024 ocupará a Nave Coletiva, sede da Mídia Ninja em São Paulo (SP), com um dia de programação em Campo Limpo (14/07), além de uma mostra online com 50 filmes.

As sessões presenciais serão totalmente gratuitas e ocorrerão na Nave Coletiva (Rua José Bento, 106, Cambuci, São Paulo – SP), sempre às 18h. A programação inclui filmes com temáticas LGBTQIAPN+, negritude, periferia de SP, PCD, América Latina e indígena. Cada sessão será seguida de debate com membros das equipes dos filmes.

Confira a programação de filmes: