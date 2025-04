Série de Chaim Litewski investiga o papel do Grupo Folha durante a ditadura

Baseada na pesquisa “A responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a Ditadura: o caso Folha de S.Paulo”, realizada com o apoio do Ministério Público Federal, a série “Folha Corrida” apresenta os resultados de uma ampla investigação sobre a atuação de um dos mais poderosos grupos de comunicação do país durante os anos de chumbo. O Grupo Folha e seus dirigentes deram sustentação editorial, financeira e operacional ao golpe de 1964 e à repressão.

A série conta com quatro episódios de cerca de 30 minutos e revela como o Grupo Folha deu apoio à repressão, contratou militares e policiais para atuarem na empresa, monitorou e demitiu ilegalmente jornalistas, emprestou carros de distribuição de jornais para perseguir, sequestrar e matar aqueles que lutavam pela democracia no país e se beneficiou economicamente de ligações com a ditadura.

Durante dois anos, a equipe, composta por Ana Paula Goulart Ribeiro (UFRJ), Amanda Romanelli (PUC-SP), André Bonsanto Dias (UEM), Flora Daemon (UFRRJ), Joëlle Rouchou (FCRB) e Lucas Pedretti (UERJ), aprofundou as investigações sobre denúncias levantadas no âmbito da Comissão Nacional da Verdade. A pesquisa resultou num inquérito aberto pelo Ministério Público Federal e na série “Folha Corrida”.

Dirigida por Chaim Litewski, diretor de “Cidadão Boilesen” (2009), a série será exibida, a partir de 27 de abril, pela Plataforma ICL – Instituto Conhecimento Liberta e revelará documentos e relatos inéditos de vítimas, testemunhas e agentes do DEOPS e DOI-Codi de São Paulo.