Importância das premiações internacionais para o audiovisual brasileiro é tema de painel gratuito na Cápsula do Senac RJ

A Cápsula – Centro de Inovação Senac RJ promove, em parceria com o Sebrae Rio, o painel gratuito “Muito mais que uma estatueta: Audiovisual brasileiro e premiações”, na quinta-feira, 20 de março, às 17h. Dialogando com a conquista do Oscar pelo filme “Ainda Estou Aqui” e a indicação da atriz Fernanda Torres, o evento traz uma reflexão sobre o impacto das premiações na indústria cinematográfica e no reconhecimento do cinema nacional no cenário global.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://capsula.rj.senac.br/premiacoes. Haverá emissão de certificado para os participantes.

O evento contará com a presença da influenciadora digital, crítica de cinema e cineasta Luisa Clasen e do produtor, distribuidor audiovisual e professor Felipe Lopes, com a mediação do CEO da Industria Imaginaria Filmes/ZYXwebtv, Ricardo Nauenberg. Os painelistas discutirão como as premiações influenciam a visibilidade do audiovisual brasileiro, os desafios para a produção independente e as oportunidades que surgem a partir desse reconhecimento internacional.