Têm Dendê Produções promove, em Salvador, masterclass de internacionalização no mercado audiovisual

Sócia-diretora da Têm Dendê Produções, empresa baiana de audiovisual, Keyti Souza vai ministrar uma masterclass gratuita com o tema “Processos de Internacionalização”, no dia 15 de março (sábado), às 11h, de forma online. As inscrições gratuitas podem ser feitas até sexta-feira (14), no link https://docs.google.com/forms/d/107sDBoPtTEPO1ACBDH5xkimxST_9MZQfNZBwmAWx4nI/edit.

A iniciativa resulta da participação da produtora baiana no MIP Cancun, evento de mercado de conteúdo para a indústria de televisão da América Latina e Estados Unidos, realizado no México. Durante a palestra, Keyti compartilhará estratégias de internacionalização a partir das experiências vivenciadas em Cancun e em outros eventos internacionais do mercado audiovisual.

O projeto TêmDendê no MIP Cancun foi contemplado pelo edital Salvador Circula com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura, Governo Federal.