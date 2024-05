Sesc RJ oferece formação gratuita para mulheres roteiristas negras do estado

O Argumenta, programa de formação audiovisual gratuito do Sesc RJ, abriu as inscrições para a 1ª edição do Laboratório de Desenvolvimento de Roteiros de Curtas-metragens para mulheres roteiristas negras do estado do Rio de Janeiro. O curso híbrido, com encontros online e presenciais no Sesc Tijuca, vão acontecer em outubro. As inscrições devem ser feitas até 3 de junho pelo site do programa (sescargumenta.com.br).

São oferecidas 6 vagas. Podem se inscrever roteiristas maiores de 18 anos, estreantes ou não estreantes, desde que não tenham lançado qualquer longa-metragem de ficção produzido na função de roteirista e/ou direção, até a data da inscrição, e que tenham proposta para desenvolver um projeto original de curta-metragem de ficção. Os roteiros selecionados vão receber a consultoria de profissionais experientes do mercado.

O roteiro deve ter de 5 a 20 páginas. O texto deve ser encaminhado em PDF e não pode conter nome ou quaisquer dados que possam identificar a sua autoria. O roteiro deverá ser enviado com capa contendo apenas o título original. Outros detalhes estão no regulamento disponível no site do Argumenta.

Os nomes das selecionadas serão divulgados no dia 8 de agosto. As atividades do laboratório vão acontecer nos dias 12 e 13 de outubro, no Sesc Tijuca (Barão de Mesquita, 539 – Tijuca, Rio de Janeiro), e nos dias 11 e 25 de outubro, em ambiente virtual. O Sesc RJ oferecerá gratuitamente às pessoas selecionadas hospedagem com café da manhã e transporte terrestre para o local onde serão realizadas as atividades do laboratório. As demais despesas de alimentação deverão ser custeadas pelas participantes.

Além do laboratório de curtas, o projeto Argumenta também abriu, este mês, inscrições para o laboratório de longa-metragem para todo o país. As inscrições encerraram no último dia 15 de maio. Os resultados serão divulgados no dia 6 de agosto. As atividades acontecerão em setembro, no Sesc Alpina e no Sesc Teresópolis.