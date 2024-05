Longa de Paulo Machline traz a história de amor entre Sidney Magal e sua grande paixão, Magali West

“Meu Sangue Ferve por Você”, de Paulo Machline, protagonizado por Filipe Bragança e Giovana Cordeiro, que interpretam Sidney Magal e Magali West, chega aos cinemas brasileiros, no dia 30 de maio, com distribuição da Manequim Filmes e produção assinada pela Mar Filmes e Amaia Produções.

Caracterizado como uma comédia romântica musical colorida e vibrante, repleta de ginga e bom humor na cidade de Salvador, o filme traz a história de amor entre Sidney Magal, um astro em ascensão no final dos anos de 70, e seu grande amor, Magali West.

O roteiro do longa é assinado por Roberto Vitorino e teve participação de Homero Olivetto, Thiago Dottori e do próprio diretor Paulo Machline, que conta que o filme traz elementos da época, mas também outros que são atemporais.

O elenco do filme conta também com Caco Ciocler, Emanuelle Araújo, Sidney Santiago Kuanza, Sol Menezzes, Pablo Morais e Tânia Toko. Na equipe artística, traz profissionais como o diretor de fotografia Marcelo Durst, a diretora de arte Marinês Mencio e a figurinista Masta Ariane. As coreografias são de Lili de Grammont e a preparação vocal é de Marcello Boffat. O elenco foi preparado por Christian Duurvoort.