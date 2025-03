Telecine Cult exibe especial Mestres do Cinema – Glauber Rocha

Foto: Glauber Rocha nas filmagens de “Terra em Transe”

Nesta sexta-feira, dia 14 de março, é comemorado o dia do nascimento de Glauber Rocha, ícone do Cinema Novo, que, se estivesse vivo, completaria 86 anos. Para celebrar a data, o Telecine Cult vai apresentar, a partir das 16h15, o especial Mestres do Cinema – Glauber Rocha, que inclui os três títulos do diretor que, nos anos 1960, concorreram à Palma de Ouro: “Terra em Transe” (1967), “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” (1969) — que rendeu ao cineasta o prêmio de Melhor Diretor em Cannes — e “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964). Os três filmes também estão no catálogo do Telecine, disponível no Globoplay, Prime Video Channels e plataformas de streaming das operadoras de TV paga.