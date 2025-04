Projeto Paradiso se torna o primeiro parceiro brasileiro do Next Step, workshop da Semana da Crítica do Festival de Cannes

Em um ano marcado pelo Brasil como País de Honra do Marché du Film, evento de negócios do Festival de Cannes, o Projeto Paradiso anunciou mais uma iniciativa inédita: uma parceria com o workshop Next Step, organizado pelo Semana da Crítica, importante mostra do festival. A filantropia vai oferecer uma Bolsa Paradiso que garantirá a participação de um cineasta brasileiro no programa, que tem como foco o desenvolvimento de primeiros longas-metragens.

Diferente do processo tradicional, que exige a seleção de um curta-metragem na Semana da Crítica do Festival de Cannes para participar, a parceria consiste num fast pass para um cineasta brasileiro que será convidado diretamente pelos organizadores do workshop. Este ocorrerá de 7 a 12 de dezembro, com cinco dias de mentorias na residência artística do Moulin d’Andé (França) e dois dias em Paris para reuniões estratégicas com produtores e agentes europeus. Os projetos concorrem ainda a prêmios, entre quais o Prêmio Next Step de 2.5 mil euros, com convite para participar do Festival de Cannes 2026.

Além da bolsa, o cineasta selecionado passa a integrar a Rede Paradiso de Talentos, que reúne profissionais que receberam apoios do Projeto Paradiso. Custos de hospedagem e alimentação são cobertos pela organização do workshop.