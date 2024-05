Mostra Inclusiva LAIS tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a edição 2024 da Mostra Inclusiva LAIS, festival inovador que integra cinema e inclusão social por meio da promoção de curtas-metragens produzidos por diretores brasileiros de todos os gêneros, sendo que 70% da programação será dedicada a filmes de diretoras mulheres. Criada pela produtora Opalmas e coordenada pelo roteirista e dramaturgo, cineasta e realizador Shelmer Gvar, a iniciativa visa não só exibir e premiar os melhores filmes, mas garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência visual e auditiva às sessões de exibição das obras participantes e, ainda, destacar a presença feminina no audiovisual.

As inscrições para a edição de 2024 da mostra poderão ser realizadas até o dia 26 de junho pelo site www.mostralais.com.br. Podem concorrer curtas-metragens brasileiros de qualquer temática, finalizados a partir de 2018, com duração máxima de 25 minutos, produzidos por diretores de todos os gêneros. O anúncio das produções selecionadas será feito no dia 10 de agosto pelo site e por e-mail.

A curadoria será realizada pela Bárbara Sturm, referência no mercado de comercialização de filmes dentro e fora do país. Os filmes escolhidos receberão os recursos de audiodescrição, libras e legendas descritivas, ajudando a transformar percepções e a ampliar a compreensão sobre as experiências de pessoas com deficiência, por meio do cinema.

Os curtas-metragens escolhidos participarão de uma votação do público, durante as sessões presenciais da mostra, que estão previstas para acontecer em outubro deste ano, no Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte. A votação também ocorrerá de forma virtual, pelo site da Mostra LAIS, no mesmo período. Além da divulgação e da exibição, o filme com maior votação popular ganhará o Troféu Lais e um prêmio de dois mil reais. Além disso, com o objetivo de promover a inclusão social no país, todos os filmes selecionados receberão como prêmio uma cópia em formato H264, contendo LIBRAS, audiodescrição e legendas descritivas.