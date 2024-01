“Pedágio” é selecionado para o Festival South by Southwest 2024 (SXSW)

Após fazer carreira internacional nos festivais de San Sebastián, Vancouver, Bordeuax, Toronto e Roma, onde, nesse último, conquistou o prêmio de Melhor Filme, “Pedágio”, dirigido por Carolina Markowicz, foi selecionado para a categoria “Favoritos dos Festivais” do South by Southwest 2024 (SXSW), que ocorre de 8 a 16 de março, em Austin, no Texas. O evento é voltado para as tendências e inovações nas áreas de tecnologia, cinema, televisão e música. Protagonizado por Maeve Jinkings e Kauan Alvarenga, o longa é produzido pela Biônica Filmes e O Som e a Fúria, coproduzido pela Globo Filmes e Paramount Pictures e distribuído pela Paris Filmes.

Carolina Marcowicz também foi o primeiro nome latino-americano da história a receber o prestigiado Tribute Awards do Festival de Toronto, na categoria Emerging Talent, ao lado de nomes como Spike Lee, Pedro Almodóvar e Patricia Arquette. No Brasil, “Pedágio” foi o filme mais premiado no Festival do Rio 2023, com quatro estatuetas (Melhor Atriz, Ator, Atriz Coadjuvante e Direção de Arte).