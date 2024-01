Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul anuncia lista dos Melhores do Ano

A ACCIRS – Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul anunciou hoje sua lista dos Melhores do Ano, elegendo produções lançadas em mostras e festivais, no circuito comercial e também em plataformas de streaming, sendo:

Melhor curta-metragem gaúcho: “Centenário de minha Bisa”, de Cristyelen Ambrozio

Melhor longa-metragem gaúcho: “Casa Vazia” (foto), de Giovani Borba

Melhor longa-metragem nacional: “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho

Melhor longa-metragem estrangeiro: “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese

Prêmio Luís César Cozzatti (destaque gaúcho): professor e pesquisador Glênio Póvoas, que dedicou sua vida profissional à pesquisa, indexação e memória do cinema realizado no Rio Grande do Sul, resultando no Portal do Cinema Gaúcho.

A Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul foi fundada em 29 de março de 2008, tendo completado seus 15 anos em 2023. Agrega profissionais da crítica cinematográfica oriundos de diversas áreas, incluindo jornalistas, publicitários, psicanalistas, professores, pesquisadores e escritores com experiência em jornal, rádio, televisão e internet.