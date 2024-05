Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos abre inscrições

O Ecocine 2024 – Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos traz o tema “Sustentabilidade e infância: direito ao século 22” em sua 32ª edição.

Pioneiro no país a abordar a questão do meio ambiente incorporando a temática dos direitos humanos, o Ecocine abre espaço para obras audiovisuais que têm como motes centrais (ou transversais) as complexas e delicadas relações ambientais e humanas, ampliando a sua visibilidade. As sessões de filmes são aliadas às palestras, rodas de conversa e oficinas buscando a formação de público e o engajamento sobre as questões do meio ambiente, direitos humanos e ampliando o conhecimento sobre o DESCA – Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais da ONU.

Serão aceitas obras produzidas a partir de janeiro de 2021, nos formatos documentário, ficção, animação/live action de curtas, médias e longas-metragens e também na categoria de videoclipes. Obras que dialogam com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU são muito bem-vindas e poderão compor painéis temáticos especiais.

O tema da 32ª edição lança um convite especial: vamos garantir o direito a um futuro digno e sustentável? Inspirado na Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, o Ecocine entende que a criança é capaz de formular seus próprios pontos de vista e abrirá espaços para garantir a elas o direito de expressar suas opiniões livremente. Serão realizadas atividades especiais dedicadas a refletir sobre os desafios atuais para a garantia do direito ao futuro, incluindo sessões especiais de produções audiovisuais realizadas por crianças e adolescentes, nas categorias: curtas-metragens (até 20 minutos), filmes médios (de 21 a 59 minutos), longas-metragens (mais de 60 minutos), animações / ação ao vivo (qualquer duração) e videoclipes (até 6 minutos).

Os filmes selecionados pela equipe de curadoria desta edição serão disponibilizados gratuitamente. Com o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, através da Lei Paulo Gustavo. Entre os meses de outubro e dezembro, serão realizadas mostras presenciais com acessibilidade nas cidades de Bertioga, São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela. Será oferecida também uma oficina (presencial e/ou virtual) com o tema “Audiovisual e resgate cultural: ferramentas para o protagonismo de comunidades”.

A Ecocine 2024 premiará os trabalhos selecionados com o certificado da Seleção Oficial Ecocine. Os vencedores do melhor filme de cada categoria receberão o Troféu Ecocine 2024.

As obras audiovisuais que se enquadram nos ODS (ONU) podem ser incluídas em um programa especial, desde que o número do ODS seja selecionado no momento do registro. Para mais detalhes sobre os ODS, acesse o site www.ecocine.eco.br, onde está disponível também informações para as inscrições.